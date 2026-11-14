Netflix si è aggiudicata Fairytale in New York, action thriller natalizio con Aaron Pierre protagonista e Jalmari Helander alla regia. Il progetto arriva da Lionsgate dopo un’asta competitiva: lo studio lo produrrà e la piattaforma lo distribuirà.

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Un tassista, la vigilia di Natale e una notte di vendetta

La storia parte alla vigilia di Natale, per le strade di New York, dove un tassista dall’aria qualunque si ritrova catapultato in una notte di vendetta senza tregua. Il movente è il furto di un regalo dal valore inestimabile destinato a suo figlio, da cui l’uomo è separato. Dietro la macchina da presa c’è Jalmari Helander, già firmatario di Sisu, che lavora su un soggetto originale scritto da Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Il film non ha ancora una data di uscita e il tono incalzante lo avvicina, per impostazione, a Die Hard.

Il cast e la squadra di produzione

Per Aaron Pierre è la prima collaborazione con il regista di Sisu. L’attore ha interpretato John Stewart nella serie live action Lanterns, prodotta da HBO e DC Studios, e ha preso parte a Love of Your Life di Rachel Morrison, oltre ad avere un ruolo vocale nella commedia sportiva Goat di Sony Pictures Animation. La svolta, però, è arrivata con Rebel Ridge di Jeremy Saulnier, altro titolo targato Netflix. Tra i suoi impegni in arrivo ci sono Star Wars: Starfighter e il ritorno nei panni di John Stewart in Man From Tomorrow, atteso per l’estate del prossimo anno.

Haines e Noshirvani hanno scritto anche John Rambo, di prossima uscita, mentre Helander ha da poco concluso le riprese del prequel con Noah Centineo nel cast. Fairytale in New York è prodotto da Beau Flynn per FlynnPictureCo e da Kevin King Templeton per Templeton Media; Scott Sheldon, Haines e Noshirvani figurano come produttori esecutivi, mentre James Myers e Pavan Kalidindi seguono la lavorazione per conto di Lionsgate.

Netflix e Lionsgate, un sodalizio che continua

L’intesa tra la piattaforma e lo studio ha già un precedente: Lionsgate aveva prodotto per Netflix War Machine, e Westerman ha ricordato quel successo come punto di partenza per la nuova operazione.

“Coming off the extraordinary success of War Machine, we couldn’t be more excited to be making another film with our friends at Netflix. And this marks our third collaboration with Jalmari.”

Il presidente di Lionsgate Motion Picture Group ha poi spiegato che Helander è un autore capace di costruire un action viscerale e memorabile senza mai perdere di vista i personaggi e le emozioni, qualità che lo rendono la scelta ideale per Pierre. Di quest’ultimo ha sottolineato la presenza scenica, il carisma e la capacità di dare profondità e sentimento alle proprie interpretazioni, definendolo un potenziale grande nome del cinema. Per il regista finlandese la collaborazione con Lionsgate arriva dopo i due film di Sisu, distribuiti dallo studio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI