Una battuta pronunciata con il sorriso al GF Vip è costata a Cesara Buonamici una valanga di critiche sui social e un commento al vetriolo di Beatrice Luzzi. La direttrice del TG5 ha detto che le sta bene il bullismo nei confronti di Alessandro Roncaccia, e la clip ha fatto il giro del web.

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La frase al bistrot e la bufera social

La scena risale a giovedì 12 novembre. Buonamici e Selvaggia Lucarelli sono entrate nella Casa per una cena al GF Bistrot, il locale gestito da Alex Belli, e tra una portata e l’altra l’atmosfera si è accesa. In cucina è scoppiata una lite furiosa tra Belli e Roncaccia, che l’opinionista ha definito “il bello addormentato”, e le urla sono arrivate fino ai tavoli.

Belli si è avvicinato ammettendo lo scontro e Lucarelli ha provato a spegnere la tensione, ricordando a tutti che Roncaccia stava subendo una forma di bullismo. Buonamici ha risposto subito, senza pensarci troppo:

Sì, a me sta bene che venga fatto del bullismo su Roncaccia.

Estrapolata dal contesto, la frase suona durissima, e in molti l’hanno letta come una legittimazione del bullismo: c’è chi ha parlato di un messaggio sbagliato in prima serata e chi ha chiesto provvedimenti. Altri utenti hanno però difeso l’opinionista, facendo notare che si trattava di uno scambio di battute tra lei e la sua collega, la stessa che poco prima aveva definito Ilary Blasi “una bulla e una strega cattiva”.

Il commento di Beatrice Luzzi

Anche Beatrice Luzzi, che con lei ha condiviso il tavolo degli opinionisti, è tra chi ha attaccato Buonamici. Su X l’attrice ha commentato la clip con una stoccata:

Sono bastati pochi minuti nella casa per farle cadere la maschera. Figurarsi dopo sei mesi cosa ne verrebbe fuori.

Anche sotto quel post i pareri si sono divisi: molti le hanno dato ragione, altri le hanno fatto notare che Buonamici stava scherzando con la sua “socia” e che la frase nasceva dalla polemica sul termine “bulla”. Il rapporto tra le due, del resto, non è mai stato semplice: quando Luzzi era concorrente nella Casa, Buonamici non le aveva risparmiato critiche, e una volta che Alfonso Signorini l’ha promossa opinionista al suo fianco le due si sono punzecchiate più volte in diretta. La stessa Luzzi ha raccontato di non essersi sentita difesa quando subiva molestie psicologiche nel reality. Non risultano, per ora, decisioni formali da parte dello staff del programma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI