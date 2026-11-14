Al Grande Fratello Vip 2026 è toccato a Federica Morello sedersi sulla poltrona rossa. Nella puntata di venerdì 13 novembre la ballerina si è ritrovata davanti a Giulia, Guendalina e Marina La Rosa per ripercorrere le incomprensioni delle ultime settimane, nate attorno alla carne e alle pulizie.

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Il confronto con Marina, Guendalina e Giulia

Federica ha preso la parola per prima. Ha raccontato di sentirsi presa di mira da un gruppo compatto e ha descritto le compagne come fredde e costruite.

Giulia è un pò troppo egoriferita. Mi beffeggiano, si mettono in tre sempre insieme e mi prendono in giro. Sei troppo fredda, troppo algida, troppo impostata.

Le ha risposto Guendalina Tavassi, che ha messo in dubbio la nascita di quell’amicizia con Valeria e ha rinfacciato alla ballerina una frase sui suoi capelli pronunciata uscendo dal bagno.

Vorrei sapere da quando siete amiche visto che Valeria ti ha beffeggiato e presa in giro dal primo giorno. Comunque sei uscita dal bagno dicendo che i miei capelli erano i miei, ma non è così.

Marina La Rosa ha invece allargato il discorso alle settimane precedenti. Sulla carne si è detta certa che né Guendalina né Giulia abbiano agito di proposito, ma ha ricordato di essere stata la prima a sostenere che quella cosa non andava fatta. Sulle pulizie ha invitato a smetterla con la classifica di chi se la cava meglio. Ha poi ripescato una frase rivolta a Federica in passato, quel “non esisti per me” che non le impedisce di considerarla una ragazza molto bella e sensibile, ma di cui contesta una certa tendenza al vittimismo.

Il tentativo di ricucire è stato di Valeria Marini, che ha parlato di tre personalità forti e del male che fanno i commenti alle spalle, capaci di portare all’esasperazione chi li riceve. Il suo consiglio è parlarsi, come è successo tra lei e Federica: un rapporto partito male, poi chiarito e ritrovato.

Il giudizio di Lucarelli e Buonamici

Dallo studio Selvaggia Lucarelli ha portato l’attenzione dal piano personale a quello del gioco. Ha notato che quella doveva essere la serata di Federica e che invece si è chiusa senza che riuscisse a dire mezza parola.

Bisogna distinguere da Federica persona a giocatrice. Come giocatrice è molto interessante, è equilibrata, ha una grande tenuta psicologica, non soffre nessun tipo di sudditanza nei confronti di Marina e del circolato. Io credo che alla fine destabilizza tutti, non sanno in quale casella metterla.

Per l’opinionista, dunque, il punto non è quanto la ragazza sappia, ma la solidità che mostra: una presenza che incute un po’ di timore a tutti e che nessuno riesce a incasellare.

Cesara Buonamici ha letto la stessa partita in chiave di strategia. Federica ha scelto la strada dell’«io ballo da sola», decisione che l’opinionista approva, anche a differenza di chi in casa non ha mai lasciato il gruppo. Guardandole in poltrona le è tornata in mente la scena di un documentario: l’antilope braccata dai giaguari. Tutti tifano per la preda, ma lo spettacolo lo offrono i predatori.

Corri corri!

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI