Beppe Grillo potrebbe tornare in televisione come ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, sul Nove, domenica 22 novembre 2026. Secondo un’indiscrezione, se trovasse conferma, segnerebbe il ritorno in prima serata del fondatore del Movimento 5 Stelle.

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L’indiscrezione sul ritorno in tv

Secondo la stessa indiscrezione, la presenza di Grillo nel talk show di Fazio sarebbe data con ogni probabilità, ma al momento manca qualsiasi ufficialità. Il dettaglio conta, perché l’ex comico non è tipo da concedersi facilmente a un’intervista e sceglie con estrema attenzione i contesti in cui raccontarsi. Se la voce venisse confermata, l’apparizione farebbe discutere parecchio, e non soltanto per ragioni di palinsesto.

I precedenti in televisione

L’ultima apparizione di Grillo sul piccolo schermo risale a novembre 2023, ancora a Che Tempo Che Fa e ancora davanti a Fazio. Per trovarne un’altra bisogna andare indietro fino al 2014, quando a intervistarlo fu Bruno Vespa a Porta a Porta. La sensazione, ogni volta, è che ci sia qualcosa di rilevante da comunicare. Prima di questa nuova ipotesi, il suo ritorno davanti a un pubblico era passato dal web: il 21 settembre 2026 è stato ospite del podcast Pulp di Fedez, condotto insieme a Davide Marra, dove ha ripercorso carriera e qualche retroscena.

L’ipotesi di una nuova lista

Tra le possibilità c’è che Grillo annunci la nascita di una nuova lista in vista delle prossime elezioni politiche. A chiederglielo sarebbero persone preoccupate dal ruolo di Giuseppe Conte e dalla sua alleanza con la sinistra, alcune delle quali disponibili a sostenere economicamente l’operazione, raccontata come un esperimento sociale e insieme una performance artistica. In alternativa, l’ospite potrebbe limitarsi a offrire la sua lettura degli equilibri politici italiani. Al momento non esistono annunci ufficiali, programmi o strutture organizzative già definite, e nel podcast di settembre Grillo non aveva presentato alcun nuovo partito.

Un eventuale ritorno con una lista propria peserebbe sugli assetti in costruzione: sottrarrebbe qualche punto percentuale al Movimento 5 Stelle e qualche decimale al Campo Largo. Nelle settimane scorse Grillo era tornato ad attaccare Conte in un’intervista a Salvatore Merlo per Il Foglio, sostenendo che il leader pentastellato è capace di tutto, persino di puntare alla presidenza della Repubblica.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI