Stasera torna Ballando con le Stelle, in diretta su Rai 1 dalle 21.25, con Milly Carlucci alla guida della serata insieme a Simone Di Pasquale. Tre ospiti salgono in pista per una sola esibizione, mentre la gara entra nel vivo con undici performance.

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Chi balla per una sola sera

Il primo nome è quello di Marco Bocci, che con Antonia Desplat porta sul parquet una storia densa e coinvolgente. I due attori sono i protagonisti della miniserie di Rai 1 177 giorni. Il rapimento di Farouk, diretta da Carlo Carlei e ispirata al sequestro di Farouk Kassam, in onda da lunedì 16 novembre. Con la loro esibizione accompagnano il racconto di una vicenda dal forte impatto umano.

Con loro c’è Chiara Pellacani, tuffatrice tra le più brillanti del panorama internazionale. Il suo ultimo, prestigioso traguardo sono le cinque medaglie d’oro arrivate agli Europei di Parigi, un risultato che pesa nella storia della disciplina in Italia.

La situazione della gara

La serata prevede undici esibizioni. Jimmy Ghione ha perso lo spareggio e resta nel cast grazie alla wild card di Matteo Addino: sabato prossimo tornerà a ballare con Anastasia Kuzmina. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli restano fuori, e con Massimo Ghini e Valentina Fiorini continuano ad allenarsi sperando in un ripescaggio alla decima puntata.

Sul parquet ci saranno Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti, Manuela Moreno con Carlo Aloia, Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, Alessandro Matri con Giada Lini, Andy Diaz con Gioia Giovanatti, Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina, Anna Safroncik con Leonardo Lini, Alberto Ravagnani con Erika Martinelli, Monica Guerritore con Luca Urso, Riccardo Rossi con Elisa Terrasi e Ornella Muti con Pasquale La Rocca. Le coppie affrontano generi diversi, dai balli caraibici alle danze standard e latino-americane, e le due che chiudono in fondo alla classifica si giocano la permanenza allo spareggio.

Giuria, tesoretto e voto da casa

La preparazione delle coppie è valutata dalla giuria di esperti presieduta da Carolyn Smith, con Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. A bordo pista Simona Ventura e Francesca Fialdini, insieme a Rossella Erra, dividono il tesoretto in tre parti da 30 punti ciascuna, novanta in tutto per le due esibizioni, e fanno salire in classifica le coppie che ritengono più meritevoli. A decidere è sempre il pubblico da casa, che può sostenere le coppie preferite attraverso i canali social ufficiali del programma e su RaiPlay. Ci sono anche i Tribuni del popolo, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, chiamati a commentare le performance. La diretta si tiene nello Studio Pippo Baudo, a Saxa Rubra.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI