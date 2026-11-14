Netflix ha concluso le riprese della quinta e ultima stagione di Avvocato di difesa, che arriverà sulla piattaforma a marzo 2027. Nel frattempo sono usciti i titoli dei dieci episodi che porteranno Mickey Haller alla conclusione della sua storia televisiva.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Cosa raccontano i titoli dei dieci episodi

L’elenco è completo: Artemisia, Roots, Table 12, Sucker Punch, Chemistry Problem, Do or Die, Footprints, Overtime, Article 1, Section 9 e Resurrection Walk. La collocazione è certa solo per due di questi, nella parte centrale del ciclo: Sucker Punch sarà il quarto episodio, Chemistry Problem il quinto.

I titoli lasciano già intravedere alcune piste. Artemisia è il nome completo di Emi Finch, il personaggio interpretato da Cobie Smulders, e lascia pensare a un ruolo da protagonista nella nuova vicenda. Article 1, Section 9 rimanda alla clausola dell’habeas corpus della Costituzione statunitense, un riferimento che si adatta bene a un caso di condanna contestata. Resurrection Walk è invece il titolo del romanzo pubblicato da Michael Connelly nel 2023, su cui è costruita la stagione, settimo capitolo della saga di Haller. Del resto non è la prima volta che gli episodi prendono il nome da altri libri della serie, da The Brass Verdict a The Law of Innocence.

L’adattamento di Resurrection Walk

La nuova stagione riparte da dove si era chiusa la quarta e mette al centro la vicenda di Resurrection Walk. Emi Finch, introdotta nell’episodio conclusivo del ciclo precedente, ha rivelato di essere la sorellastra di Mickey e gli ha chiesto di occuparsi di una donna vittima di una ingiusta condanna. Il caso diventerà l’occasione per approfondire le origini familiari dell’avvocato e un legame che ignorava di avere. Dai titoli scelti finora si direbbe un adattamento piuttosto fedele al libro, anche se la serie ha abituato a prendersi più di una libertà creativa.

Per la scrittura, Ted Humphrey firma la première e Dailyn Rodriguez, che con lui guida la serie, il finale. Completano il gruppo Matthew J. Lieberman, Katy Erin, Matthew Cruz, Isabella A. Rodriguez, Lisa Bao, Jake H. Bernstein e Audrey Lipsmire. Le riprese si sono chiuse a luglio 2026 e l’uscita è prevista poco più di un anno dopo la fine della quarta stagione, andata in onda a febbraio 2026. Il budget si aggira intorno ai 5-7 milioni di dollari per episodio.

Cobie Smulders, il cast e lo spin-off

Cobie Smulders passa da presenza occasionale a membro fisso del cast, con Emi Finch destinata a restare al centro della scena. Al suo fianco torna Manuel Garcia-Rulfo nei panni di Mickey, insieme a Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson. Entrano nel cast della stagione conclusiva anche Diane Guerrero, Richard Cabral, Teresa Maria, Patty Guggenheim, Steve Howey, Iker Garcia, Corbin Bernsen, Chris Diamantopoulos, Amy Aquino, Angela Trimbur, Elpidia, Nate Corddry, Tricia Helfer e Keir O’Donnell.

Per Emi, però, la fine della serie potrebbe non coincidere con la fine della storia: Netflix starebbe sviluppando uno spin-off incentrato su di lei, un progetto ancora in fase di lavorazione e senza conferma definitiva. L’ultimo dei dieci episodi potrebbe servire proprio a preparare il terreno per quel nuovo capitolo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI