Lucasfilm e Disney hanno presentato il programma con cui nel 2027 festeggeranno i cinquant’anni di Star Wars: dodici mesi di uscite, eventi e iniziative in tutto il mondo. Per chi segue la saga in streaming, i due appuntamenti da segnare sul calendario sono il ritorno di Ahsoka e un documentario firmato R.J. Cutler.

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Ahsoka, la seconda stagione arriva il 20 gennaio

Si parte a inizio anno: la seconda stagione di Ahsoka esordirà su Disney+ il 20 gennaio, con Rosario Dawson di nuovo nei panni della protagonista. La storia è ambientata dopo il crollo dell’Impero e la nascita della Nuova Repubblica, e pone l’ex Jedi davanti a una domanda scomoda (che cosa significhi davvero essere una Jedi), mentre nella galassia si profila un avversario formidabile, il Grand’Ammiraglio Thrawn.

Accanto a Dawson tornano volti che i fan conoscono bene: Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker, Eman Esfandi in quelli di Ezra Bridger e Lars Mikkelsen in quelli del Grand’Ammiraglio Thrawn.

The Hero Awakens, il dietro le quinte del film del 1977

Sempre su Disney+, il 4 maggio arriverà a livello globale The Hero Awakens, il documentario in cui R.J. Cutler racconta come nacque Star Wars. Il film attinge a materiale d’archivio e a registrazioni audio rimaste finora inedite, catturate durante le riprese del lungometraggio del 1977. Hanno lavorato alla produzione Lucasfilm, lo stesso Cutler e This Machine, insieme a Kennedy/Marshall.

Una festa lunga un anno

Il calendario dell’anniversario copre tutto il 2027: nuovi progetti, prodotti dedicati, eventi per i fan, pubblicazioni d’archivio e proposte rinnovate nei parchi Disney e sulle navi da crociera dell’azienda. Ci sono anche un logo speciale per il cinquantesimo e una nuova versione orchestrale delle musiche composte da John Williams.

Lo ha spiegato Lynwen Brennan, co-presidente di Lucasfilm:

«Non vediamo l’ora di festeggiare con i nostri fan per tutto l’anno: dalle uscite come Ahsoka e Star Wars: Starfighter ai prodotti esclusivi, fino alle nuove storie editoriali, alle esperienze indimenticabili e ai giochi interattivi. Siamo davvero grati alla nostra straordinaria community e speriamo che queste esperienze portino gioia ai fan di Star Wars di tutto il mondo».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI