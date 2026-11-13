Apple TV+ ha comunicato la data d’esordio di She’s Fine: la comedy con Elizabeth Banks arriverà sulla piattaforma mercoledì 27 gennaio, con due episodi al lancio. Con la data sono state diffuse anche le prime foto della serie.

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Il debutto e il calendario degli episodi

Si parte mercoledì 27 gennaio 2027 con due episodi subito disponibili, poi arriverà un nuovo capitolo ogni settimana, sempre di mercoledì, fino al 24 marzo 2027. La prima stagione conta 10 episodi nel formato della mezz’ora, quello classico delle comedy. Il progetto era nato come serie senza titolo con Banks protagonista, prima di ricevere il nome con cui arriverà in streaming.

La storia e il cast

Heidi, il personaggio interpretato da Banks, è appena uscita da un divorzio complicato e cerca un secondo atto vivace per sé e per i suoi figli. Quando si ritrova a organizzare le avventure amorose del padre nella comunità per anziani in cui vive, stringe un’alleanza improbabile con il figlio perennemente single della nuova fidanzata di lui.

Nel cast ci sono Ted Danson, che è il padre di Heidi, e Katey Sagal nel ruolo della sua nuova compagna; Rob Delaney interpreta il figlio di quest’ultima. Completano il gruppo Jared Goldstein, Spencer Moss, Titus Collier e Thaddaeus Collier, mentre tra gli ospiti speciali compare Tom Selleck.

Chi firma la serie

Creazione, direzione artistica e produzione esecutiva portano la firma di Liz Heldens, già al lavoro su Will Trent, e di Matt Ward, noto per Madam Secretary. La serie è prodotta per Apple TV+ da 20th Television. Banks è produttrice esecutiva insieme a Max Handelman e Krissy Wall attraverso la sua Brownstone Productions. Jason Winer e Jon Radler seguono il progetto per Small Dog Picture Company, Quinn Haberman affianca Heldens per Selfish Mermaid, mentre Jonathan Krisel dirige il pilot e figura tra i produttori esecutivi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI