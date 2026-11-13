Prime Video ha fissato la data: la seconda stagione di Overcompensating debutterà il 17 febbraio 2027. La comedy ideata e interpretata da Benito Skinner torna con otto episodi, tutti disponibili lo stesso giorno in oltre 240 Paesi e territori.

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Otto episodi tutti insieme a febbraio

Gli episodi arriveranno in esclusiva sulla piattaforma nello stesso momento, come già era accaduto per il primo capitolo. La produzione fa capo a A24, Strong Baby e Amazon MGM Studios, mentre le riprese si sono svolte a Toronto nel corso del 2026. Per ritrovare Benny e i suoi amici è servito quasi un biennio di pazienza: la prima stagione era uscita il 15 maggio 2025 ed è ancora disponibile in catalogo, mentre il rinnovo era stato annunciato a settembre, sulla scia di un esordio che aveva portato la serie in cima ai titoli più visti della piattaforma. Insieme alla data, Prime Video ha diffuso le prime immagini della nuova stagione.

Alla guida del progetto resta lo stesso Skinner, affiancato da Wally Baram, Mary Beth Barone, Adam DiMarco, Rish Shah e Holmes. Scott King è lo showrunner, mentre tra i produttori esecutivi figurano Jonah Hill, Matt Dines, Ali Goodwin e Charli XCX. Tra le presenze ricorrenti ci sono Kyle MacLachlan, Connie Britton, Corteon Moore, Tom Francis, Owen Thiele, Aisha Dee, Lukas Gage, Nell Verlaque e AnnaSophia Robb.

Benny, il secondo semestre e le nuove relazioni

Skinner interpreta Benny Scanlon, ex giocatore di football e re del ballo di fine anno, che nel primo anno alla fittizia Yates University prova a capire chi è davvero. La nuova stagione lo ritrova al secondo semestre, tra nuovi amanti, incontri imbarazzanti, risvegli sessuali e la sfida più rischiosa di tutte: lo sport universitario. È una storia profondamente divertente e personale, che esplora quanto tutti noi siamo disposti a esagerare pur di scoprire chi siamo.

L’attore ha anticipato che il suo personaggio non se la passerà liscia: quest’anno veste i panni di due personaggi diversi e qualcosa di sinistro si prepara a entrare in scena.

Questa stagione interpreto due personaggi. Sì, sta arrivando qualcosa, qualcosa di sinistro.

In una conversazione con Owen Thiele ha raccontato ai fan anche che Benny avrà una relazione con Miles. In una delle immagini diffuse lo si vede inoltre baciare Sammy, l’amico del liceo interpretato da Lukas Gage, con cui aveva chiarito i conti nella prima stagione.

Più famiglia e meno pressione addosso

Il tono, promette Skinner, sarà più gay del primo capitolo. I personaggi si divertono di più, ha spiegato, perché Benny si è lasciato alle spalle parte dello stress che si portava dietro. La serie continua inoltre a raccontare che il coming out non si esaurisce in un momento solo, ma accompagna a lungo chi lo vive. Se il primo anno parlava di amicizie, questo parla di famiglia e di come ci si ripresenta ai propri genitori, con uno sguardo al decennio in cui è ambientata che l’attore definisce da «2016 millennial hopecore».

Non tutti torneranno: Robbie GK, visto nella prima stagione prima di passare a Heated Rivalry, non sarà della partita perché i suoi impegni non lo consentono.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI