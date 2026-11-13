Sabato 14 novembre Monica Guerritore tornerà in pista a Ballando con le stelle senza la parrucca che ha indossato finora davanti alle telecamere. L’attrice si mostrerà con i suoi capelli naturali, al termine del percorso affrontato dopo il tumore al seno. Lo ha raccontato lei stessa a Ballando segreto, lo spazio dedicato ai retroscena dello show di Rai 1.

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Una scelta che vale più della gara

Per Guerritore il cambio di look segna un passaggio nel rapporto con la propria immagine, dopo un’esperienza che ha lasciato il segno. «Possiamo dirlo? Vorrei tornare a essere me dopo tanto tempo», ha confidato, anticipando il ritorno in pista. La decisione, in realtà, era nell’aria da settimane: già il 26 ottobre, presentando la sua prima esibizione, aveva ipotizzato di poterla togliere nel corso di una coreografia, spiegando che i capelli stanno ricrescendo piano piano dopo la chemioterapia. Bandana e parrucche, quindi, stanno per uscire di scena.

I brividi di Milly Carlucci

Milly Carlucci era lì ad ascoltarla e ha accolto le sue parole senza nascondere l’emozione, fino alle lacrime:

«Togli la bandana, togli le parrucche. Vedremo Monica con i suoi capelli. Mamma mia che emozione, mi stanno venendo i brividi mentre lo dici. È straordinario».

Per qualche istante la gara è passata in secondo piano rispetto a ciò che la concorrente stava raccontando di sé, e la puntata di sabato si annuncia come una delle più significative del suo percorso nello show.

La battuta del marito, Roberto Zaccaria

Sempre a Ballando segreto l’attrice ha aggiunto un episodio più leggero, con protagonista il marito, il professore di diritto costituzionale Roberto Zaccaria, poco interessato ai meccanismi del programma. «L’altra sera l’ho trovato sveglio al letto. Mi ha detto: “Ma perché ti ho lasciato che eri prima e ora sei quinta?”», ha raccontato divertita. Da lì è partita la spiegazione sulle regole dello show: «Ho iniziato a spiegargli cosa sono i tesoretti, la wild card… E si è addormentato».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI