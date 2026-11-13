La prima serata di giovedì 12 novembre 2026 è stata di Rai1, con il match di Nations League tra Italia e Francia: 8.333.000 spettatori e uno share del 39,05%. Le altre reti sono rimaste a grande distanza.

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Italia-Francia, una serata da record su Rai1

La partita, trasmessa in diretta dal Meazza di Milano e valida per la quinta giornata del Gruppo A1, si è chiusa con la vittoria degli Azzurri di Roberto Mancini. Il pubblico non è mai calato: nel primo tempo l’incontro ha avuto 8.298.000 spettatori con il 37,53%, mentre nella ripresa si è saliti a 8.365.000 telespettatori e al 40,57%. I numeri indicano una curva in crescita, con sempre più persone sintonizzate man mano che la gara si avvicinava al finale.

Le altre reti, dal film sentimentale alla soap

Su Canale 5 la serata si è aperta con lo speciale Giganti – Toni Capuozzo, dedicato al giornalista scomparso a 77 anni, che ha raccolto 2.209.000 spettatori con il 10,60%. È seguito Tutto per la mia famiglia, fermo a 1.470.000 spettatori e all’11,06%. Molto più indietro le altre: Rai3 con Splendida cornice ha totalizzato 1.034.000 spettatori (6,35%), Italia 1 con Le Iene 969.000 (7,82%), Rai2 con Ore 14 sera 891.000 (6,37%), La7 con Piazza pulita 732.000 (5,72%) e Rete 4 con Dritto e rovescio 596.000 (4,44%).

Per gli ultimi due canali della lista, Tv8 e Nove, i dati Auditel non risultano disponibili. Si sa però cosa è andato in onda: sulla prima rete il film sentimentale La risposta è nelle stelle, tratto dal romanzo di Nicholas Sparks con Scott Eastwood e Britt Robertson; sul Nove la prima puntata della sesta stagione di Only fun, condotta da Belén Rodríguez insieme ai PanPers.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI