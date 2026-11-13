Nuova giornata di tensione nella casa del Grande Fratello Vip, dove a far discutere non sono le dinamiche di gioco ma la gestione del cibo. Lo scontro vede protagonisti Andreas Muller e Megan Ria, divisi su circa due chilogrammi di carne scongelata nei giorni precedenti: ne sono nate urla, accuse e insulti pesanti.

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La carne scongelata accende lo scontro

La lite parte dalla scoperta che una quantità consistente di carne, circa due chilogrammi scongelati nei giorni precedenti da Megan Ria, rischia di finire nella spazzatura. Andreas Muller non nasconde il proprio disappunto e accusa alcuni coinquilini di non prestare sufficiente attenzione alla conservazione degli alimenti, lamentando anche una generale mancanza di organizzazione nella gestione di biscotti, latte e altri prodotti della spesa. Dal cibo il confronto si allarga così alle scorte e alla spesa comune.

Ragazzi, ma non c’entra niente, perché facciamo il ragù la sera se c’è questo? Perché avete deciso di fare il ragù, è questo che dico io. Se non c’è comunicazione, scegliete solo tra di voi. Non capisco, cioè io questo non lo butto. Cioè, nel senso, buttatelo voi, perché a me buttare chili di carne così per me è uno spreco di cibo. Poi fate come ne pare voi. Però l’abbiamo scongelato due giorni fa.

Il ballerino insiste su un punto: chi scongela il cibo deve poi occuparsi anche di consumarlo.

Chi scongela deve gestire il cibo che abbiamo.

Intanto Marina interviene nella discussione per osservare che la quantità di carne conservata in frigorifero è spropositata. Anche Giancarlo Danto entra nella polemica: sostiene che pollo e carne siano stati scongelati male e che la carne lasciata fuori per un’ora non sia più buona.

Megan risponde alle accuse, Tavassi si schiera contro di lei

Megan Ria trova la difesa di Piera Meloni e Alessandro Ronaccia, secondo i quali un errore del genere può capitare a chiunque. Sul fronte opposto si schiera Guendalina Tavassi, che attacca la giovane coinquilina rivendicando la propria esperienza in cucina.

Io cucino da sola dall’età di 7 anni, mi sono cresciuta tre figli da sola, e tu mi vieni a dire come si sta in cucina.

La replica di Megan arriva subito: la ragazza accusa Andreas e Guendalina di intromettersi continuamente nelle conversazioni degli altri per poi attaccarli. Il ballerino risponde in modo ancora più duro.

Io, dalla mattina alla sera, sto lì a sentire i ca**i vostri? Ma che ca**o me ne frega a me! Io sto hier per me, di quello che fate sotto le coperte, nella vita, in bagno, sono ca**i vostri!

Andreas considera l’atteggiamento di Megan quello di una persona viziata, definizione che la diretta interessata prende molto male. Dopo i momenti più concitati, le due ragazze provano comunque a chiarirsi per stemperare la tensione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI