Torna su Canale 5 Forbidden fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato in daytime. Le puntate dal 14 al 20 novembre mettono insieme la resa dei conti tra Çagatay e il padre, i guai di Yildiz e Asuman per la collana scomparsa e i piani di vendetta di Sahika.

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Hasan Ali e il perdono di Çagatay

Hasan Ali deve fare i conti con i danni che ha provocato negli affari del figlio e cerca il modo di rimediare, mentre Ender continua a recitare la parte della sua compagna. La situazione esplode per mano di Çagatay, che scopre come il padre, con l’aiuto di Sedai, abbia provato a pilotare i suoi affari organizzando un falso incontro con sedicenti investitori coreani, rivelatisi in realtà kazaki.

Il giovane Kuyucu va su tutte le furie, affronta entrambi e minaccia il padre di tagliarlo fuori dalla sua vita. Lo strappo lo ricuce Ender, che convince Çagatay che dietro la manipolazione non ci fosse una regia del padre. L’intervento funziona: Hasan Ali ottiene così il perdono del figlio e, in cambio, promette di non mettere più il naso nelle sue scelte.

La collana scomparsa e i guai di Yildiz e Asuman

Durante una cena in famiglia Feride mette alle strette Asuman e Yildiz, raccontando a tutti della collana che non si trova più. Le due vogliono rientrare in possesso del gioiello, si presentano dal gioielliere Ziya e trovano una brutta sorpresa: per recuperarlo serve l’intero valore. Devono quindi procurarsi il denaro senza che Feride venga a sapere la verità: chiedono prestiti, lasciano oggetti in pegno e organizzano un’asta. Zehra, dopo qualche esitazione, accetta di dar loro una mano.

La somma però non arriva. Yildiz e Asuman vanno nel panico e, d’accordo tra loro, decidono di accusare Diana di aver rubato il gioiello. Feride le anticipa e le smaschera davanti a Çagatay, che resta deluso dal comportamento di Yildiz e dalla facilità con cui sa mentire.

La vendetta di Sahika e il ritorno di Kaya

Mentre Hasan Ali ed Ender festeggiano la loro alleanza, Sahika prepara la sua vendetta: secondo i piani della dark lady la resa dei conti arriverà in occasione del divorzio, e per arrivarci decide di rivolgersi al fratello. A Istanbul intanto riappare Kaya, e per Ender è un colpo: la donna prova a nascondere quello che sente, ma il turbamento nel rivedere l’ex marito si vede tutto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI