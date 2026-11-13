Sono finite le riprese di Due cuori in affitto. Prime Video ha annunciato la chiusura delle lavorazioni sulla commedia romantica tratta dall’omonimo bestseller di Felicia Kingsley, con Giacomo Gianniotti e Jacqueline Luna nei panni dei protagonisti, e ha reso noto il cast al completo.

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La trama e i due protagonisti

Jacqueline Luna Di Giacomo interpreta Stella, una sceneggiatrice alle prime armi, ossessionata dal controllo, a cui resta un’ultima occasione per imporsi. Di fronte a lei c’è Blake Avery, interpretato da Giacomo Gianniotti: un autore di bestseller affermato, disordinato, affascinante e tremendamente sicuro di sé. I due non potrebbero essere più distanti, eppure devono dividere una villa affacciata sul mare e collaborare per tirare fuori dai guai una serie televisiva. Lo scontro è inevitabile, ma tra riscritture notturne, tensione alle stelle e reciproci tentativi di sabotaggio il confine tra rivalità e attrazione si fa sempre più labile.

La sceneggiatura è di Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti. La regia è di Laura Chiossone, già alla guida di Non è un paese per single, il primo romanzo della Kingsley arrivato sullo schermo.

Il cast completo

Insieme alla coppia principale recita un nutrito gruppo di volti noti del cinema e della televisione italiana: Lorenzo Adorni, Denise Capezza, Antonio Bannò, Ciro Priello, Elena Radonicich, Giancarlo Commare, Jenny De Nucci, Desiree Popper, Fortunato Cerlino, Marial Bajma-Riva, Maddalena Maiotti e Max Tortora. Al momento non è stato precisato il ruolo di nessuno di loro.

Dove è stata girata e chi la produce

Le riprese si sono svolte in Sardegna, dove Villasimius prende il posto degli Hamptons in cui è ambientato il romanzo. La serie nasce da una coproduzione tra Amazon MGM Studios, Italian International Film/Lucisano Media Group, con Fulvio e Paola Lucisano, e Compagnia Leone Cinematografica, con Federico e Francesco Scardamaglia. Arriverà in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo, in oltre 240 Paesi. Il libro, pubblicato da Newton Compton dal 2019, ha contribuito al successo di un’autrice che in Italia ha superato i 5 milioni di copie vendute.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI