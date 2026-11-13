Paramount+ ha ordinato Day 1s, comedy sportiva da dieci episodi con Damian Lewis protagonista e con Cristiano Ronaldo e Matthew Vaughn alla produzione. La storia ruota attorno alla scalata di un giovane calciatore nel calcio inglese.

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Un giovane calciatore e i suoi Day 1s

La serie ha ottenuto un ordine straight-to-series, cioè senza passare dalla valutazione di un episodio pilota, ed è uno dei primi grandi via libera del nuovo corso dello streamer dopo la fusione con Skydance. Il protagonista è un ragazzo di talento che realizza il sogno di giocare in Premier League con il Brentford e si porta dietro gli amici che gli sono stati vicini molto prima dei soldi, della fama e del successo: i suoi Day 1s, quelli del primo giorno. Gli episodi previsti sono dieci.

In una prima fase di sviluppo si era parlato di una serie dedicata a un agente di calcio; il progetto approdato sulla piattaforma segue invece la vicenda del giocatore e dei suoi compagni di strada.

Chi c’è dietro la serie

Day 1s è il primo progetto televisivo firmato da Ronaldo e da UR-Marv Studios, la società nata dal sodalizio con Vaughn. Alla produzione partecipano anche la DoubleD Sports di Darren Dein, che ha concepito l’idea, e la Archery Pictures di Kris Thykier. Vaughn dirige il pilot, mentre il ruolo di showrunner è affidato a Dan Mazer, già premio BAFTA per Borat.

Tra i produttori esecutivi compaiono Vaughn, Dein, Ronaldo, Thierry Henry, Lewis, Doug Ellin, Mazer e Thykier. Della lavorazione si parla da giorni: Ronaldo e Vaughn hanno annunciato l’avvio della produzione con un post che mostra una foto scattata nello spogliatoio del Brentford e un’immagine di Lewis accanto al rapper Dave, atteso nel cast. Stando a indiscrezioni di stampa, lo stesso Ronaldo potrebbe comparire in alcuni episodi.

Le parole di Vaughn, Ronaldo e Henry

Vaughn ha ringraziato Casey Bloys, Sarah Aubrey e Amy Gravitt insieme al team di Paramount+ per aver scommesso sul progetto, e ha raccontato che l’idea gli è stata proposta da Darren Dein.

“È il progetto perfetto con cui Cristiano e io possiamo avviare la nostra società, e dire che è un amico e un socio è un vero onore. Sono sicuro che l’uomo che ha battuto ogni record nel calcio lo farà presto anche nel cinema e in televisione.”

Ronaldo ha spiegato da dove nasce la storia.

“Ho passato tutta la vita nel calcio e so che alcune delle storie più potenti accadono lontano dal campo. Il calcio è fatto di sogni, ambizione, lealtà, sacrificio e delle persone che credono in te dal primo giorno. È questo che rende speciale Day 1s. Come produttore sono orgoglioso di aiutare a raccontare un lato diverso del gioco, attraverso una storia che credo possa parlare al pubblico molto al di là del calcio. Fare questo primo passo nell’industria accanto al mio socio e amico Matthew Vaughn, e con un grande ex giocatore e una bella persona come Thierry Henry a bordo, rende tutto ancora più speciale.”

Anche Henry, tra i produttori esecutivi, si è detto entusiasta di entrare nel progetto nel ruolo che ricoprirà.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI