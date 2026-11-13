Netflix ha presentato Bad Day, la commedia d’azione che rimette Cameron Diaz al centro della scena. Il film, diretto da Jake Szymanski, sarà sulla piattaforma dall’11 dicembre.

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Il ritorno di Cameron Diaz davanti alla macchina da presa

Per l’attrice è un ritorno atteso: dopo il remake di Annie del 2014 aveva lasciato la recitazione, e prima di Bad Day ha interrotto quel lungo silenzio con Back in Action (2025), in cui recitava accanto a Jamie Foxx. Quel film è rimasto sette settimane nella Global Top 10 dei film in lingua inglese. Alla produzione c’era Beau Bauman per Good One Productions, che ritroviamo anche in questa nuova commedia. Per Diaz è il secondo lavoro girato per Netflix e il terzo film da quando si è allontanata dai set.

La trama: una promessa da mantenere a ogni costo

Joy, il personaggio affidato a Cameron Diaz, è una madre single con una vita quotidiana caotica e complicata. A sua figlia Katie, interpretata dalla giovane Emma Pearson, ha promesso che farà di tutto per non perdere la sua partita di calcio. Quella che sembrava una normale tabella di marcia diventa un incubo a catena: nell’arco di ventiquattro ore disastrose l’auto finisce dal carro attrezzi, un televisore manda in frantumi un acquario enorme durante la seduta di dialisi del padre Pop Pop, affidato a Ed O’Neill, e la protagonista si ritrova perfino accusata di rapina a mano armata in banca per una questione di trenta dollari. Decisa a mantenere la parola data alla figlia, Joy dovrà farsi largo tra una valanga di imprevisti ed equivoci grotteschi nella giornata più folle della sua vita.

Regia, cast e durata

La regia è di Jake Szymanski, già al timone della serie Jury Duty, mentre la sceneggiatura è firmata da Laura Solon, che compare anche tra i produttori esecutivi insieme a Mark Moran. Accanto a Diaz, a Emma Pearson e a Ed O’Neill, il cast riunisce Ben Schwartz, Danielle Brooks, Mark Duplass, Rob Corddry, Retta, Ayden Mayeri, K Callan, John Higgins, Rhenzy Feliz e Jessica Belkin, con la partecipazione anche di P.J. Byrne, Sherry Cola, Edi Patterson, Beck Bennett e Sam Richardson.

Il film dura 1h 42m ed è classificato PG-13 negli Stati Uniti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI