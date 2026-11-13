Randall Park, Debi Mazar, T.R. Knight e Jeff Perry sono le new entry di Big Mistakes, la serie Netflix firmata da Dan Levy e Rachel Sennott. Tutti e quattro compariranno come guest star nella seconda stagione, le cui riprese si sono chiuse da poco tra il New Jersey e Palermo.

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Chi entra nel cast della seconda stagione

Nel dettaglio, Park interpreterà Peter Lin, Mazar sarà Pam, Knight vestirà i panni del reverendo Crosby e Perry sarà Walt. Non sono state diffuse altre informazioni sui loro personaggi. Erano già stati annunciati Lorenzo de Moor e Poorna Jagannathan, che nella nuova stagione saranno ricorrenti nei ruoli di Leo e Dréa. Elizabeth Perkins, già presente nella serie, è stata promossa a series regular e il suo personaggio si chiama Annette.

I quattro arrivano da percorsi molto diversi: Park è noto per Fresh Off the Boat e WandaVision, Mazar per Entourage e The Last Mrs. Parrish, Knight per The Flight Attendant e Grey’s Anatomy, Perry per Inventing Anna e Scandal.

Commedia e crimine organizzato: la storia

La vicenda ruota attorno a Nicky (Levy) e Morgan (Taylor Ortega), due fratelli combinaguai che finiscono nei guai fino al collo quando un furto maldestro, pensato per la nonna in fin di vita, li trascina nel mondo della criminalità organizzata. Ricattati, vengono costretti a incarichi sempre più pericolosi e, tra un passo falso e l’altro, continuano a salire la china senza avere gli strumenti per gestire quello che hanno scatenato. Una saga familiare comica fa da cornice a un thriller ad alta tensione.

Nel cast ci sono anche Laurie Metcalf, Jack Innanen, Boran Kuzum e Abby Quinn. Levy è ideatore, showrunner, produttore esecutivo e protagonista, mentre Sennott è co-ideatrice e produttrice esecutiva. Tra i produttori esecutivi figurano anche Anne-Marie McGintee per Not a Real Production Company, Jacqui Rivera, Timothy Greenberg, Dean Holland e Iain MacDonald.

Riprese finite tra il New Jersey e Palermo

La lavorazione della seconda stagione si è conclusa nel New Jersey, dove la serie è stata girata soprattutto, con una breve parentesi di riprese a Palermo. Netflix ha rinnovato il titolo per un secondo ciclo di episodi e ha esteso la partnership con Levy attraverso un accordo first-look. Una data di uscita, però, non è ancora stata annunciata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI