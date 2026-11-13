La sesta puntata di Amici 26 è stata registrata giovedì 12 novembre e andrà in onda in via eccezionale sabato 14 novembre su Canale 5, perché domenica il pomeriggio della rete è occupato dal tennis delle Atp Finals. Nella giuria siedono Ermal Meta per il canto e Oriella Dorella per il ballo, mentre Virginio e Gaia sono gli ospiti musicali.

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La doppia eliminazione e la sfida di Gabriele

Rudy Zerbi aveva sospeso una maglia la settimana precedente, e questo aveva spinto Paulo a giocarsi tutto in una sfida con Morik. Il verdetto è stato il più duro possibile: Paulo e Morik sono entrambi fuori. Sul primo ha pesato un atteggiamento che, per il professore, non è cambiato; il secondo non ha mostrato un percorso artistico chiaro sul lungo periodo. In chiusura di puntata c’è stato il match di pugilato tra Gabriele e Dennis, che il titolare ha portato a casa confermando il suo banco. Il pugilato è una delle discipline entrate quest’anno nel programma, insieme a judo e pattinaggio artistico.

Al primo posto tra i cantanti c’è Aura

Nella classifica di canto il primo posto va ad Aura: per Ermal Meta il suo inedito ha il respiro di una hit, e il consiglio per la scena è rivolgere lo sguardo al pubblico invece che all’obiettivo della telecamera. Il successo le vale anche un riconoscimento speciale, un viaggio in Polonia per un camp musicale. Alle sue spalle si piazza Shari, a cui sono stati riconosciuti un talento autentico e un timbro vocale fuori dal comune, usato con grande padronanza.

Giudizi positivi anche per Andrea Heros, il cui pezzo è scritto così bene da far pensare ai titoli di coda di un film anni Ottanta, e per Kashmere, che ha reso alla perfezione l’atmosfera del brano: la musica, è stato detto, non deve per forza essere profonda, di tanto in tanto è concesso anche di essere leggera. A Tiaso i complimenti sono andati al timbro, che in certi passaggi vira verso tonalità quasi maschili, mentre a Nicolò è stato fatto notare che il pezzo funziona sul piano della scrittura, ma che vocalità ed emozioni hanno ancora margini di crescita. Chiudono la classifica I Jed: se la loro canzone è maleducata, è stato osservato, lo stesso atteggiamento avrebbero dovuto portarlo sul palco, con un approccio più aggressivo. In puntata sono arrivati anche tre inediti: “Vedrai” di Andrea Heros, “Crimine” di Shari e “Classe 99” di Saitta.

Nel ballo è Benedetta a svettare

Il verdetto del ballo premia Benedetta: tecnica, spalle, gambe e linee le hanno fatto guadagnare molti complimenti, insieme all’invito a curare l’appoggio dei piedi e a rendere più netti i movimenti, perché a fare la differenza sono soprattutto l’attacco e la chiusura dell’esecuzione. Bene anche Clara, apprezzata per come ha unito pulizia e precisione, con una tecnica solida e molta freschezza.

Per Riccardo il giudizio è positivo, ma Oriella Dorella ha concentrato l’attenzione sul momento in cui ha lasciato l’oggetto di scena per salire sulla panca: è lì, a suo dire, che la coreografia ha preso davvero vita. Napo, al primo vero esame davanti alla giuria, è apparso molto dinamico, anche se la rabbia raccontata andava resa con più sfumature. A Lollo, energico e potente, è stato invece consigliato di lavorare sul fiato e di coinvolgere maggiormente chi assiste.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI