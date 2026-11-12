Wilson Bethel si unisce al cast della nuova serie thriller di Apple TV+ creata da Alex Cary e recitherà al fianco di Dakota Fanning. Il progetto al momento non ha ancora un titolo.

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Il ruolo e la trama

Bethel avrà una parte ricorrente e di primo piano, ma sul personaggio non è arrivato nessun dettaglio e il riserbo resta totale. La storia ruota invece attorno al ruolo di Fanning, un’agente del Tesoro sotto copertura in un conglomerato internazionale da miliardi di dollari, un’organizzazione con ramificazioni politiche e criminali capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Nel corso della vicenda l’agente si trova divisa tra la missione che le è stata assegnata e la convinzione che il suo obiettivo principale, l’erede designato di quel potere corrotto, sia in fondo un uomo buono e degno del suo amore.

Con l’arrivo di Bethel, il cast comprende ora anche Stellan Skarsgård, Daryl McCormack, Grace Gummer, Joely Richardson, Susan Kelechi Watson, David Zayas e Louisa Krause.

Produzione e regia

La serie è prodotta da Sony Pictures Television. Cary è creatore e showrunner, oltre che produttore esecutivo grazie all’accordo complessivo con Sony e alla sua FLW Productions. Lo stesso incarico spetta a Julie Gardner di Bad Wolf America, già al lavoro su titoli come Lady in the Lake e Doctor Who. Tra i produttori esecutivi figurano anche Elle Fanning con Dakota Fanning e Brittany Kahan Ward di Lewellen Pictures, la società dietro Margo’s Got Money Troubles e The Great. Kari Skogland, anche lei produttrice esecutiva, dirigerà gli episodi; tra i suoi lavori precedenti ci sono Smoke e The Handmaid’s Tale. Apple ha ordinato la serie a gennaio 2026.

La carriera di Bethel

Prima di questo nuovo impegno, Bethel ha recitato accanto a Eric Bana nella serie crime Untamed di Netflix ed è tornato a interpretare Bullseye, personaggio molto amato dai fan, in Daredevil: Born Again per Disney+. Lo si è visto anche in Imperfect Women con Kerry Washington, Elisabeth Moss e Kate Mara. Al cinema avrà invece un ruolo di supporto in F.A.S.T., il film di Taylor Sheridan. Nel suo curriculum c’è anche Hart of Dixie. L’attore è rappresentato da Gersh, Vault Entertainment e Yorn Levine.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI