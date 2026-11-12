Mercoledì 18 novembre su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento con Viola come il mare. Nella terza stagione della serie Francesca Chillemi torna nei panni di Viola con gli episodi 5 e 6, tra nuove indagini e un equilibrio ancora da riconquistare.

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Il fascino del nuovo vicino

A Palermo la ritroviamo innamorata e convinta di aver raggiunto finalmente una nuova stabilità. Le sue certezze, però, sono destinate a incrinarsi: nel palazzo in cui si è trasferita incontra Massimo Paternò, un vicino molto affascinante con cui nasce un rapporto fatto di tensioni e, al tempo stesso, di forte interesse. La giornalista di Sicilia Webnews ha il dono di intuire gli stati d’animo di chi le sta accanto, una sensibilità che le permette di dare una mano alle indagini della polizia. Come sempre, la stagione conta 12 episodi, distribuiti in sei serate.

I blocchi motori e il caso di Alice

Nelle puntate del 18 novembre ricompaiono all’improvviso i blocchi motori, uno dei sintomi della malattia che Viola si porta dietro, e resta da capire se il disturbo potrà arrivare a compromettere l’uso di una gamba. Intanto in carcere Alice (Giulia Ercolini) accusa un malore e viene portata in ospedale: Leonardo e Viola corrono al suo capezzale sperando di riavvicinarsi a lei. Max (Rodrigo Guirao) e Turi (Giovanni Nasta), nel frattempo, seguono il caso di Matteo, un giovane barista finito in coma dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola.

Il passato di Max e il malore di Elisabetta

Alcuni comportamenti del vicino la insospettiscono al punto da convincerla che Max abbia un’amante, ma Viola deve presto ricredersi, quando emerge il passato doloroso dell’amico. Proprio la vicinanza di Paternò l’aiuta a lasciarsi alle spalle la delusione e la solitudine, mentre un altro evento drammatico colpisce la famiglia Attanasio: Elisabetta (Roberta Filannino), sorella del defunto Nicola, viene ricoverata, forse a causa di un avvelenamento.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI