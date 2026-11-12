In Upgraded 2, seguito della commedia romantica uscita nel 2024, Marisa Tomei riprende il ruolo di Claire Dupree. Nel cast ci saranno anche Camila Mendes e Leslie Bibb, e la lavorazione è in corso in Italia.

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Il ritorno di Claire Dupree

Nel primo capitolo Tomei era la temibile dirigente di una casa d’aste, un capo brillante e intimidatorio per la giovane stagista Ana, interpretata da Mendes. La storia è arrivata su Prime Video nel febbraio 2024, in tempo per San Valentino, e parte da un viaggio di lavoro a Londra organizzato all’ultimo momento: durante il volo Ana riceve un upgrade in prima classe e incontra William, ricco e affascinante, interpretato da Archie Renaux. Tra la capitale britannica e New York, il film racconta la fatica di far convivere carriera, sentimenti e sogni, con una struttura da Cenerentola moderna. Ha ottenuto il 76% di giudizi positivi dalla critica e il 64% dal pubblico.

Del seguito, diretto da Becca Gleason per Gulfstream Pictures e Honor Role, non è trapelata alcuna anticipazione sulla trama. La distribuzione mondiale è affidata ad Amazon MGM Studios, e la sceneggiatura è ancora di Luke Roberts e Justin Matthews. Tra i produttori ci sono Mike Karz e Bill Bindley per Gulfstream Pictures, Camila Mendes e Rachel Matthews per Honor Role, Lena Roklin per Luber Roklin Entertainment e Piers Tempest per Tempo Production: Mendes torna quindi anche come produttrice.

Le riprese in Italia e l’uscita su Prime Video

La lavorazione era in programma per ottobre e si sta svolgendo tra Venezia e Roma. La notizia del rientro di Tomei è arrivata quando le riprese erano già iniziate nella città lagunare. Il titolo è pensato per un’uscita mondiale su Prime Video, ma la data non è ancora stata annunciata, e altre informazioni sulla trama e sulla finestra di distribuzione dovrebbero emergere nei prossimi mesi. La regia è di Gleason, che in televisione ha lavorato a serie come Community, The Commute e The Summer I Turned Pretty. Il cast originale comprendeva anche Archie Renaux, Lena Olin, Thomas Kretschmann e Anthony Head, ma il loro ritorno non è confermato.

La carriera di Marisa Tomei

Tomei ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista con My Cousin Vinny, e tra i suoi titoli ci sono In the Bedroom e The Wrestler. Di recente è stata May Parker nel film Marvel Spider-Man: Brand New Day, ha preso parte a You’re Dating a Narcissist! e ha recitato accanto a Liam Neeson in The Mongoose. La vedremo presto da protagonista in Nicky and Charlotte di Julia von Heinz e nella seconda stagione della serie HBO War; ha da poco concluso le riprese della commedia d’azione Hellhound di Zach Golden.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI