Paul Wesley entra nel cast di Icebreaker, la serie romance di Netflix tratta dall’omonimo bestseller di Hannah Grace. L’attore interpreterà il coach Neil Faulkner.

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Paul Wesley nel ruolo del coach Neil Faulkner

Mercoledì 11 novembre è arrivato l’annuncio: Wesley è il nono interprete confermato, dopo gli otto nomi resi noti a settembre. A 44 anni si unisce a un progetto le cui riprese sono già iniziate a Vancouver, in British Columbia, anche se Netflix non ha ancora comunicato una data di uscita.

Al suo fianco ci sono Daisy Jelley e Connor Simos, che danno il volto ai due protagonisti, Anastasia “Stassie” Allen e Nate Hawkins. Il gruppo si completa con Gabriel Tierney (Aaron), Auli’i Cravalho (Lola), Peter Berry (Robbie), Chaneil Kular (JJ), Devin Craig (Henry) e Aidan Shaw (Russ).

La storia di Anastasia e Nate

Lei è la studentessa trasferita che punta all’oro olimpico, lui la stella del campus che insegue un posto in NHL. Un incidente costringe le rispettive squadre a dividersi un unico campo da ghiaccio: i percorsi di Anastasia Allen e Nate Hawkins si incrociano e la disciplina cede il passo a qualcosa di più intenso. Perché l’unica cosa più pericolosa di voler vincere è volersi.

Quello di Grace è il primo titolo della serie Maple Hill. Uscito a novembre 2022 e poi distribuito in modo ampio nel 2023, il romanzo ha venduto quasi 5 milioni di copie nel mondo, è stato tradotto in 24 lingue e diffuso in 34 territori, e ha passato 70 settimane consecutive nella classifica dei bestseller del New York Times.

Netflix aveva annunciato la serie a giugno. La creazione è di Jade Halley Bartlett, mentre Amanda Lasher firma la sceneggiatura ed è showrunner, con il ruolo di produttrice esecutiva insieme a Bartlett, all’autrice Grace e al trio formato da Alex Cooper, Matt Kaplan e Mina Lefevre per Unwell Productions.

Da Stefan Salvatore a James T. Kirk

Wesley è diventato noto come Stefan Salvatore in The Vampire Diaries e come James T. Kirk in Star Trek: Strange New Worlds, giunta alla quinta e ultima stagione su Paramount+. Il suo arrivo nella serie segue la fine dei lavori sull’ultima stagione della saga spaziale.

Lo vedremo inoltre nella terza stagione di The Buccaneers di Apple e in You Deserve to Know, serie mystery-thriller limitata di Hulu in cui recita accanto a Nina Dobrev.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI