Il 17 dicembre arriva su Netflix “Una nuova terra”, l’adattamento televisivo della raccolta di racconti di Jhumpa Lahiri: gli otto episodi saranno disponibili tutti insieme. Nel ruolo di Parul Chaudhury, a guidare il cast, c’è Freida Pinto.

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Otto episodi dal 17 dicembre

La serie porta sullo schermo i testi di Lahiri, autrice premio Pulitzer, e nasce da un’idea di Nisha Ganatra, che ha acquistato i diritti del libro e nell’estate del 2020 ha coinvolto Madhuri Shekar. Insieme hanno sviluppato un episodio pilota e hanno venduto il progetto alla piattaforma poco prima dello sciopero degli sceneggiatori. Oggi la guida creativa spetta proprio a Shekar, showrunner e sceneggiatrice, già al lavoro su “Il problema dei 3 corpi” e “The Nevers”. All’adattamento ha collaborato anche John Wells, che ha firmato serie come “E.R. – Medici in prima linea” e “The Pitt” e che è tra i produttori esecutivi insieme alla stessa Lahiri, a Ganatra, Erica Saleh, Erin Jontow, Celia Costas e Ritesh Batra, regista dei primi due episodi. Il progetto prosegue il sodalizio tra la piattaforma, Warner Bros. Television e la John Wells Productions.

Un cast in larga parte di origine sud-asiatica

Con Freida Pinto, che della serie è anche produttrice, c’è Siddharth nei panni di Amit Mukherjee. Il gruppo si completa con Indraneil Sengupta (Jai Chaudhury), Sarayu Blue (Ruma Mukherjee-Weiss), Parveen Kaur (Nina Singh), Justin Bartha (Adam Mukherjee-Weiss), Jayant Kripalani (Pranab Mukherjee), Palomi Ghosh (Anjali Menon), Swayam Bhatia (Sudha Menon), Adi Roy (Kaushik Chaudhury) e Iyla Sundarsingh McKaig (Hema Mukherjee-Weiss). Il cast corale, in gran parte di origine sud-asiatica, è una presenza ancora rara nella televisione americana mainstream. Pinto si è fatta conoscere a livello internazionale con l’esordio in “The Millionaire” di Danny Boyle, mentre per Siddharth questa serie arriva dopo “Operation Safed Sagar” e “Lust Stories 3”.

Cambridge, i segreti e il ritorno di Parul

La vicenda si svolge tra Cambridge e Boston, nel Massachusetts, dentro una comunità bengalese-americana dove da decenni le vite di più famiglie si intrecciano tra tradizioni condivise e amicizie solide. L’equilibrio si rompe quando Parul, moglie e madre devota, rientra negli Stati Uniti dopo cinque anni a Mumbai e ritrova Amit, l’amore universitario a cui aveva rinunciato per rispettare i desideri del padre. Il legame si riaccende in una relazione clandestina che diventa uno scandalo, sposta gli equilibri e accende nuovi attriti tra le famiglie. Nella storia di Parul pesa anche una diagnosi che cambia tutto. Come riassume la presentazione ufficiale, in un ambiente dove tutti si conoscono nessun segreto resta sepolto per sempre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI