Netflix alza i prezzi degli abbonamenti in Italia: il rincaro riguarda tutti i piani disponibili e anche gli utenti extra, con aumenti che arrivano fino a due euro al mese.

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I nuovi prezzi dei piani Netflix

Con il listino aggiornato il piano Standard con pubblicità passa da 6,99 a 7,99 euro al mese, mentre lo Standard sale da 13,99 a 14,99 euro. Il Premium registra il rincaro più consistente: da 19,99 a 21,99 euro mensili, e supera per la prima volta la soglia dei 20 euro. Su base annua i costi diventano 95,88 euro per lo Standard con pubblicità, 179,88 per lo Standard e 263,88 per il Premium, cioè 12 euro in più all’anno per i due piani Standard e 24 per il Premium.

Il costo degli utenti extra

La revisione tocca anche chi aggiunge utenti extra al proprio account: l’opzione con pubblicità sale da 3,99 a 4,99 euro al mese, quella senza pubblicità da 4,99 a 5,99. Il supplemento è a carico del titolare dell’abbonamento, mentre la persona invitata mantiene credenziali e profilo personali. I limiti restano quelli di prima, cioè un utente extra con il piano Standard e fino a due con il Premium. Nel caso più oneroso, un abbonamento Premium con due utenti extra senza pubblicità arriva a 33,97 euro al mese.

Quando scattano i rincari

I nuovi prezzi valgono dal 5 novembre 2026 per chi si abbona adesso, mentre per chi ha già un contratto attivo l’adeguamento scatta dall’11 dicembre. Netflix ha informato i clienti con una mail, spiegando che l’aggiornamento serve ad aggiungere valore all’abbonamento. È il primo aumento generalizzato in Italia dall’ottobre 2024, a circa due anni di distanza dal precedente.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI