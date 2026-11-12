Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa a Cologno Monzese per fare il punto sulle prossime mosse di Mediaset. L’amministratore delegato di MFE – Media For Europe ha confermato Ilary Blasi alla conduzione di Ok, il Prezzo è Giusto, ha annunciato uno spettacolo di Giorgio Panariello per il periodo natalizio e ha chiarito che sul futuro di Striscia la Notizia non c’è ancora nulla da comunicare.

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Ilary Blasi torna a Ok, il Prezzo è Giusto

L’azienda sta lavorando al rilancio del game show, e alla conduzione ci sarà di nuovo Ilary Blasi. Tra le novità rientra anche il ritorno di Passaparola, per il quale si proverà a coinvolgere Iva Zanicchi.

Panariello, This Is Me e la nuova Isola dei Famosi

Per le festività Mediaset ha messo in cantiere un evento affidato a Giorgio Panariello: un one man show che Canale 5 trasmetterà a ridosso di Natale. This Is Me tornerà con un nuovo ciclo di puntate.

Per L’Isola dei Famosi il montaggio della nuova edizione è ancora in corso e non è stata fissata una data di partenza. La formula, senza studio e senza diretta, è molto sperimentale e, come ha ammesso lo stesso Berlusconi, anche più economica.

“Stanno ancora lavorando al montaggio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, una formula molto sperimentale. Diciamolo chiaramente: è un esperimento che rende il programma più economico. Io non l’ho ancora vista, e il palinsesto è ancora molto variabile”

Striscia la Notizia resta in attesa

Su Striscia la Notizia, invece, non ci sono svolte: il programma di Antonio Ricci è ancora in una fase di stallo, senza ufficializzazioni sulla chiusura né progetti avviati per un ritorno in onda.

“Su Striscia e su Antonio Ricci non ho novità, come lo scorso luglio: al momento non c’è nulla da comunicare”

Per Alfonso Signorini, secondo l’amministratore delegato, serve ancora tempo: è in corso una vicenda giudiziaria legata agli sviluppi legali con Fabrizio Corona.

“Per quanto riguarda Signorini, è in corso una vicenda che passa nei tribunali, e prima di fare qualunque considerazione definitiva, anche con lo stesso Alfonso, aspettiamo che sia conclusa”

Riguardo ai possibili contenziosi con ex collaboratori del programma, Berlusconi ha poi precisato che non ci sono casi aperti e che si tratta soltanto della normale gestione dei rapporti di lavoro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI