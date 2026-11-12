Lo spin-off di Grey’s Anatomy ha la sua protagonista: Karla Souza guiderà la serie ambientata in una piccola città del West Texas, dove interpreterà una dottoressa alla direzione di un centro sanitario rurale. Per il franchise di Shondaland è un capitolo che nasce lontano dal Grey Sloan Memorial Hospital e che, per la prima volta, verrà girato fuori da Los Angeles.

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Karla Souza sarà la dottoressa Lina Hall

L’attrice, nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Laurel Castillo ne Le regole del delitto perfetto (How to Get Away with Murder), interpreterà Carolina «Lina» Hall, una medica sulla quarantina che la produzione descrive come cinica e tormentata, responsabile di un centro sanitario in una cittadina del West Texas. La scelta conferma il legame già solido tra Souza e l’universo creativo di Shonda Rhimes: nella serie con Viola Davis ha avuto una delle parti centrali e si è abituata a personaggi attraversati da dilemmi morali e conflitti personali, caratteristiche che sembrano adattarsi anche al profilo di Lina Hall.

Nel curriculum dell’attrice figurano anche 56 Days e Dive di Prime Video, con cui ha ottenuto un International Emmy, oltre alla commedia ABC Home Economics. Il suo ingresso nel progetto è il primo tassello di un cast ancora in costruzione, per una serie che al momento non ha un titolo ufficiale.

Un presidio medico dove le alternative mancano

La premessa ruota attorno a un’équipe sanitaria che lavora in una struttura rurale del West Texas, l’ultimo punto di assistenza prima di chilometri di territorio senza ospedali né ambulatori. Questa ambientazione dovrebbe dare al progetto un’identità distinta rispetto agli altri titoli nati da Grey’s Anatomy: Private Practice si muoveva dentro una clinica privata e Station 19 seguiva il mondo dei vigili del fuoco, mentre qui il racconto punta sulle difficoltà della medicina nelle aree isolate, tra risorse limitate e responsabilità che ricadono su pochi medici. Per il franchise è il terzo spin-off televisivo dopo i due precedenti.

Meg Marinis, co-creatrice della serie e originaria del Texas, ha raccontato di voler portare sullo schermo comunità e storie vere del Texas rurale, con lo stesso cuore e la stessa emozione di Grey’s Anatomy ma con vicende diverse: la serie resta collegata alla capostipite e costruisce un proprio percorso narrativo.

Produzione, tempi e trasferimento ad Albuquerque

ABC ha ordinato la serie direttamente, senza passare da un episodio pilota, a maggio 2026, con un debutto inizialmente previsto per la stagione televisiva 2026-2027. Il mancato riconoscimento del credito d’imposta televisivo richiesto in California ha però spostato la messa in onda al 2027-2028. Le riprese dovrebbero partire all’inizio del 2027 e la produzione, già in pre-produzione, si è trasferita ad Albuquerque, in New Mexico. Sarà così la prima serie del franchise, in 23 anni di storia, a essere girata fuori da Los Angeles.

Shonda Rhimes e Meg Marinis, co-creatrici e produttrici esecutive, sono alla guida creativa, e Marinis ha firmato anche il primo episodio. Alla produzione esecutiva partecipano inoltre Ellen Pompeo, storica interprete di Meredith Grey, e Betsy Beers. La realizzazione è affidata a 20th Television e Shondaland.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI