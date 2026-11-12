Domenica 22 novembre va in onda su Rai 1 La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, la serie che racconta come Olga Panini, da una piccola edicola nel centro di Modena, abbia dato il via a uno dei fenomeni collezionistici più amati d’Italia. Il volto di Olga è quello di Serena Rossi, che per il ruolo ha dovuto imparare il dialetto modenese.

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Il dialetto modenese e la trasformazione in Olga

Per un’attrice napoletana, calarsi nei panni di una signora di Modena degli anni Quaranta è stato difficile, come potete immaginare. Serena Rossi ha lavorato a lungo con la coach Daniela Tosco per trovare la cadenza giusta, e nella preparazione c’è stato spazio anche per Luciano Pavarotti. Oltre alla pronuncia, con la coach ha curato la postura e il modo di muoversi, perché tra una donna di Modena di quegli anni e una napoletana dei Duemila la distanza si vede anche nel modo di camminare.

«Ci ho lavorato tantissimo. Ho calcolato di aver passato 96 ore con la mia coach Daniela Tosco per prendere la cadenza giusta»

Il ruolo ha richiesto anche una trasformazione fisica: Olga viene seguita dal 1940, quando ha quarant’anni, fino al 1970, quando ne ha settanta. Per accompagnarla nell’invecchiamento è servito un trucco speciale, oltre a un lavoro accurato su voce e portamento. Lo scoglio più duro, però, è rimasto la lingua.

La serie conta sei puntate da una cinquantina di minuti l’una, raccolte in tre appuntamenti in prima serata. La regia è di Letizia Lamartire, la produzione di Indigo Film con Rai Fiction e Disney+, e la storia è liberamente tratta dal romanzo L’album dei sogni di Luigi Garlando. Presentata alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle, la serie va in onda su Rai 1 e RaiPlay e in seguito approderà su Disney+. La vicenda attraversa gli anni Quaranta e arriva fino al 1970, quando in Messico si giocano i Mondiali.

Accanto a Serena Rossi recitano Edoardo Pesce, che è Antonio Panini, Simone Liberati e Federico Cesari, rispettivamente Giuseppe e Umberto, Benedetta Cimatti (Veronica), Luca Di Sessa (Benito) e Samuele Teneggi (Franco). Maria Luisa Panini da adolescente ha il volto di Morgana Canovi, sedicenne di Carpineti.

Una donna di ieri, molto moderna

Vedova e poverissima, Olga ha allevato otto figli e li ha portati oltre la Seconda guerra mondiale, per poi aiutarli a dare vita ai loro sogni. È stata lei a convincere il marito e i figli a trasferirsi dalla campagna a Modena e a scommettere su un’edicola, in un’epoca in cui i giornali si vendevano poco e suscitavano scarso interesse. Da quella scelta, all’inizio degli anni Sessanta, sono nate le figurine arrivate nelle case di mezzo mondo.

Serena Rossi la descrive come una visionaria, una donna intraprendente che non ha temuto di rischiare, aprendo un’edicola e prendendosi molte responsabilità. Anche quando i figli si sono lanciati nell’imprenditoria, l’ultima parola restava la sua: era lei il perno della famiglia. Il motto che ripeteva, “Andiamo a vedere!”, racconta bene questo carattere curioso e mai domo.

Olga incarna una generazione di donne che, negli anni della guerra, si sono ritrovate sole: i mariti erano al fronte e non sempre tornavano, così hanno dovuto arrangiarsi per costruire un domani per sé e per i propri bambini.

«Non userò il termine “matriarcato”, ma di sicuro è stata una donna all’avanguardia»

Figurine, partite a mignolino e caramelle sul set

Serena Rossi le figurine le ha collezionate davvero, anche se non quelle dei calciatori: preferiva le raccolte dedicate ai film Disney o ai Puffi, e le completava senza scrivere alla Panini per farsi mandare le mancanti. Con gli amici giocava a “mignolino”, una sfida a due in cui ciascuno metteva in palio la propria figurina e vinceva chi riusciva a girarle entrambe servendosi solo del mignolo. Un passatempo che sembra una piccola cosa e che, tra scambi e partite, diventa una spinta a stare insieme.

Sul set l’emozione è arrivata al momento dell’incontro con i nipoti di Olga.

«Sul set tremavamo quando sono arrivati i nipoti Panini: non vi dico il pianto e l’emozione quando mi hanno abbracciato dicendo che era come se fossi la loro nonna»

Con i bambini, del resto, si trova a suo agio: li considera professionisti al pari degli adulti e loro, gratificati, restano concentrati. Da mamma, però, porta sul set delle caramelle da distribuire, e a ogni pausa si ritrova circondata da piccoli colleghi che chiacchierano e chiedono consigli.

Interpretare una persona realmente esistita pesa più che dare corpo a un personaggio inventato: la responsabilità è verso chi l’ha amata davvero, dai familiari al pubblico. Se dovesse dedicarle una canzone, l’attrice sceglierebbe un classico napoletano, “Uocchie c’arraggiunate”, che parla di una donna capace di dire tutto con gli occhi, senza bisogno di parole.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI