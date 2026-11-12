Mediaset ha acquistato i diritti di Eşref Rüya, la dizi turca che l’azienda si prepara a portare su Canale 5. I protagonisti sono Çağatay Ulusoy e Demet Özdemir, due volti che il pubblico italiano ha già imparato a conoscere. Stando alle prime indiscrezioni, la messa in onda dovrebbe collocarsi tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, anche se una data ufficiale non è ancora stata annunciata.

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La trama, tra criminalità e un amore ritrovato

Il protagonista è Eşref Tek, rimasto orfano quando era ancora bambino: la solitudine lo ha spinto a entrare nel mondo del crimine, dove negli anni si è costruito una posizione di potere. Gli orfani hanno preso il posto della famiglia che ha perso e con loro ha messo in piedi la propria carriera nell’illegalità. Oggi vive in una tensione perenne, diviso tra la responsabilità di guidare un’organizzazione segreta e il desiderio di una pace che non ha mai smesso di cercare.

C’è poi un tassello sentimentale che risale all’infanzia: da ragazzo si era innamorato di una coetanea di cui non conosceva il nome, e per questo l’ha ribattezzata Rüya, cioè “sogno”. Non ha mai interrotto le ricerche. L’incontro con Nisan Akyol, avvenuto a un matrimonio celebrato nell’hotel che l’uomo gestisce, fa nascere in lui un conflitto interiore dalle conseguenze difficili da prevedere. Nisan è una giovane musicista che con il suo lavoro mantiene sé stessa e la sorella Afra, interpretata da Ebrar Karabakan. Sullo sfondo si muove la criminalità organizzata turca, tra lotte per il potere e segreti che emergono poco alla volta.

Un cast di attori già amati in Italia

Eşref Tek ha il volto di Çağatay Ulusoy, che molti ricordano nei panni di Hakan nella serie The Protector. Accanto a lui, nel ruolo di Nisan Akyol, c’è Demet Özdemir: per il pubblico del nostro Paese è l’indimenticabile Farah Erşadi di Io sono Farah, ma anche Sanem Aydın in DayDreamer – Le ali del sogno e Zeynep Göksu in My Home My Destiny. Il resto del cast comprende Büşra Develi (Çiğdem Serim), Necip Memili (Gürdal Bozok), Tolga Tekin (Müslüm Çermik), Ahmet Rıfat Şungar (Faruk Sezeri), Görkem Sevindik (Kadir Yanık), Macit Koper (Yakup Karaşan) e Ceren Benderlioğlu (Irmak Bozok).

Due stagioni, 47 episodi e una finestra tutta da definire

La serie è composta da due stagioni, per un totale di 47 puntate da 135 minuti ciascuna, andate in onda in Turchia su Kanal D dal 19 marzo 2025 al 10 giugno 2026. Alla regia c’è Uluç Bayraktar, la sceneggiatura porta le firme di Ethem Özışık e Lokman Maral e la produzione è affidata a Tims&B Productions. Le vicende sono ambientate a Istanbul, in particolare nei quartieri di Sarıyer, Şişli, Scutari e Beyoğlu e a Büyük Yeni Han.

Per l’approdo italiano gli episodi seguiranno la prassi consueta, con una durata ridotta per adattarsi ai palinsesti nostrani. C’è anche un dettaglio da tenere presente: il titolo con cui la serie arriverà da noi non è ancora definitivo, quindi “Il sogno di Eşref” resta al momento la traduzione più probabile, senza escludere una soluzione internazionale o una scelta diversa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI