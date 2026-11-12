Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della sesta e ultima stagione di Emily in Paris, la serie creata da Darren Star e interpretata da Lily Collins. Gli ultimi dieci episodi arriveranno in streaming giovedì 24 dicembre.

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L’addio di Emily Cooper arriva il 24 dicembre

Da mercoledì 11 novembre il filmato è online, disponibile anche in italiano, insieme al poster e alle prime immagini della stagione. Il teaser ripercorre il cammino della protagonista dallo sbarco in Francia, con un riepilogo nostalgico che pesca tra i momenti più riconoscibili della serie: il costume sfoggiato al ballo in maschera della quarta stagione ed Emily che si accorcia la frangia da sola. La sesta stagione conterà ancora 10 episodi e chiuderà un percorso iniziato come una parentesi professionale e trasformato, stagione dopo stagione, nell’avventura di una vita.

Una nuova fase tra ambizione, amore e partenze

Emily si troverà davanti a scelte decisive, in una fase in cui ambizione e romanticismo si intrecciano e mettono alla prova le sue vere lealtà. Conflitti imprevisti sul lavoro e relazioni in continua evoluzione la costringeranno a interrogarsi sul suo futuro, fino a un’ultima decisione tra la carriera, l’amore e la vita che si è costruita a Parigi. Parigi, la Ville Lumière, non sarà però l’unico scenario: dopo l’Italia, la serie si sposta in Grecia, seguendo l’invito su cartolina ricevuto nel finale della quinta stagione. Nel Paese ellenico c’è anche Gabriel (Lucas Bravo), che ha lasciato Parigi e ora lavora come chef privato a bordo dello yacht di un miliardario. Con Marcello apparentemente fuori dai giochi, il trailer mostra il primo nuovo incontro tra i due, in un mercato all’aperto, dove tra loro sembra esserci ancora una scintilla.

Il cast e la sfida più grande di sempre

Accanto a Lily Collins, anche produttrice, tornano Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park e Lucas Bravo, insieme a Lucien Laviscount nei panni di Alfie, Minnie Driver in quelli di Princess Jane, Bruno Gouery, Samuel Arnold e William Abadie. Nel cast compare pure Paul Forman. Darren Star, creatore della serie, ha riassunto così l’ambizione di questo capitolo finale:

the biggest Emily in Paris experience yet

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI