Prime Video ha diffuso il primo teaser e le immagini ufficiali di Criminal, la serie noir tratta dall’omonima saga a fumetti firmata da Ed Brubaker e Sean Phillips. Il progetto ruota attorno a un cast corale guidato da Charlie Hunnam ed Emilia Clarke. Gli otto episodi arriveranno sulla piattaforma a gennaio 2027, in due blocchi.

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Quando esce Criminal su Prime Video

Il debutto è fissato per mercoledì 13 gennaio 2027, con la pubblicazione dei quattro episodi che compongono “Criminal: Parte 1 – Coward”. Il secondo blocco, “Criminal: Parte 2 – Lawless”, seguirà due settimane dopo, il 27 gennaio 2027. Per entrambi i blocchi Prime Video pubblica tutte le puntate in una volta sola, senza appuntamenti settimanali.

La serie sarà distribuita in esclusiva sulla piattaforma in oltre 240 Paesi e territori. Dietro le quinte c’è Legendary Television, che ha avviato lo sviluppo del progetto nel 2019 con Brubaker al lavoro sull’adattamento della propria opera. Amazon ha poi ordinato la serie a gennaio 2024 e le riprese sono partite a giugno a Portland, in Oregon. Brubaker è co-showrunner insieme a Jordan Harper e ha scritto la sceneggiatura del primo episodio, mentre le altre puntate portano le firme di Harper, Sarah Carbiener, John Covarrubias, Minhal Baig e Cortney Norris. Tra i produttori esecutivi figurano gli stessi Brubaker e Phillips, Philipp A. Barnett, Anna Boden, Ryan Fleck, Jordan Harper, Sarah Carbiener, Dee Rees e Halley Gross, mentre Cortney Norris e Minhal Baig sono co-produttori esecutivi.

Il cast all-star da Charlie Hunnam a Emilia Clarke

Nel teaser i protagonisti compaiono per la prima volta in azione. Charlie Hunnam interpreta Leo Patterson e Emilia Clarke è Mallory. Con loro ci sono Adria Arjona nel ruolo di Greta e Luke Evans in quello di Tracy Lawless. Il resto del cast principale comprende Richard Jenkins, John Hawkes, Gus Halper (che dà il volto a Ricky Lawless), Kadeem Hardison e Logan Browning.

Completa la produzione un nutrito gruppo di guest star e interpreti ricorrenti: Garrett Hedlund, Patrick J. Adams, Michael Mando, Pat Healy, Taylor Selé, Chris Diamantopoulos, Dominic Burgess, Katie Stevens e John Pyper-Ferguson.

La trama, dai fumetti allo schermo

La serie si basa sui fumetti Image Comics di Brubaker e Phillips, usciti in origine per Icon Comics, etichetta della Marvel. Il racconto costruisce un universo di storie criminali interconnesse, fatto di rapine, sparatorie, vendette e amori tormentati, con al centro persone cresciute ai margini della legge. Perni della vicenda sono i due amici d’infanzia Leo Patterson e Ricky Lawless: il primo cerca una via d’uscita dal crimine, il secondo è ossessionato dall’idea di seguire le orme del padre, un fuorilegge entrato nella leggenda. Attorno a loro si muovono Greta, abile ladra d’auto legata al passato di Leo, e Mallory, fidanzata di Ricky, spaventata dalla piega pericolosa che ha preso la vita del compagno.

In “Coward” tornano a galla segreti di famiglia sepolti per decenni: Leo e Ricky si ritrovano braccati dal ricordo di un omicidio avvenuto quando erano bambini e dalle conseguenze di un colpo finito male, che li mette di fronte a un passato impossibile da cancellare. “Lawless” sposta invece il fuoco su Tracy, che vent’anni prima si era arruolato nell’esercito per evitare il carcere e lasciarsi alle spalle la vita criminale. Quando scopre che il fratello minore Ricky si è cacciato in un guaio troppo grande con gente senza scrupoli, Tracy è costretto a tornare a casa e a rimettersi in mezzo alla violenza da cui era fuggito, scoprendo il prezzo durissimo che comporta appartenere alla famiglia Lawless.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI