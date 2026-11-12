Mercoledì 11 novembre 2026 la prima serata va a Rai1: Tale e Quale Show conquista 3.112.000 spettatori con il 22,78% di share, mentre su Canale 5 Viola come il mare non va oltre 1.970.000 spettatori e il 14,03%.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La semifinale di Tale e Quale Show

Il varietà di Rai1 arrivava al penultimo appuntamento dell’edizione, la semifinale, e a spuntarla è stata Roberta Morise con un omaggio a Mia Martini. Rispetto a sette giorni prima il programma cresce sia nei valori assoluti sia in quota e si conferma il titolo più seguito della giornata.

Viola come il mare si ferma a 1.970.000 spettatori

La seconda puntata della terza stagione della fiction con Francesca Chillemi non ha raggiunto la soglia dei due milioni di spettatori e si è fermata al 14,03% di share. Mediaset continua a puntare molto sui dati dello streaming su Mediaset Infinity. Il confronto con il debutto del 4 novembre è netto: la prima puntata era partita da uno share del 27%.

Il resto della prima serata

Alle spalle delle due reti principali si piazza La7, che con Una giornata particolare totalizza 1.295.000 spettatori e il 9,12% di share. Seguono Rai3 con Chi l’ha visto? (963.000, 6,56%) e Italia 1 con La guerra di domani (886.000, 5,84%). Il Nove con Il tavolo di Che tempo che fa raccoglie 651.000 spettatori (4,24%), Rete 4 con È sempre Cartabianca si ferma a 612.000 (5,05%) e Tv8 con 4 Ristoranti a 425.000 (2,52%). Chiude la classifica Rai2 con Patù – La passione delle idee, 239.000 spettatori e l’1,58% di share.

Anche l’access prime time va alla Rai, con Affari Tuoi a 4.860.000 spettatori e il 24,7% contro i 4.249.000 e il 21,7% de La Ruota della Fortuna. Nel preserale, L’Eredità ha superato Caduta Libera.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI