Una nuova docuserie porta il pubblico dentro uno dei percorsi di addestramento più severi dell’esercito americano. S’intitola The Elite: Army Rangers, ha la voce narrante di Sterling K. Brown e debutta in esclusiva su Paramount+ martedì 8 dicembre.

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Oltre due mesi di prove alla Ranger School

Divisa in quattro parti, la serie nasce da Skydance Sports Entertainment, NFL Films e PanCam Pictures ed entra nella U.S. Army Ranger School, considerato uno dei corsi di leadership più impegnativi al mondo. Le telecamere seguono una classe dal giorno d’apertura a Fort Benning fino all’ultima prova. Per oltre 62 giorni i soldati affrontano fatiche fisiche estreme e una pressione mentale che mette alla prova la loro tenuta, con un solo obiettivo: conquistare il Ranger Tab, uno dei riconoscimenti più alti che un militare possa ottenere.

Gli operatori hanno passato a lungo sul campo con istruttori e allievi, raccogliendo la stanchezza, le battute d’arresto e la lucidità che emergono quando le condizioni sono al limite. Il momento più atteso sono le valutazioni finali: per la prima volta le telecamere entrano nelle discussioni che stabiliscono il destino di ogni candidato, chi ce la fa e chi invece deve lasciare il corso. Per molti allievi quel traguardo è la conclusione di un sogno inseguito per anni, un’eredità che rende omaggio al coraggio degli uomini e delle donne in servizio nel Paese.

La voce e la regia dietro il progetto

Il racconto è affidato a Sterling K. Brown, candidato all’Oscar, tre volte vincitore degli Emmy e insignito di un Golden Globe. Il trailer ufficiale e la key art della serie sono già disponibili.

Figurano come produttori esecutivi Jesse Sisgold, Jon Weinbach, Greg Groggel e Dan Marks per Skydance Sports Entertainment, Ross Ketover, Keith Cossrow, Ken Rodgers e Jessica Boddy per NFL Films, e Paul Camarata e Brian Pawloski per PanCam Pictures. Jodain Massad, Head of Development and Innovation di NFL Films, ha spiegato cosa significa per la sua squadra firmare questo progetto:

Dopo 25 anni di produzione di Hard Knocks, NFL Films non è nuova a documentare le sfide di chi spinge oltre i propri limiti sotto grande pressione inseguendo un sogno. Siamo onorati di aiutare a mostrare cosa serve per entrare in una delle unità più rispettate dell’esercito americano.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI