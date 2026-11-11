Otto episodi ambientati in una scuola cattolica, una squadra di ballo e un rito di iniziazione che finisce male: The Body è su Netflix dall’11 novembre. La serie è creata da Quinn Shephard, che unisce il teen drama alle suggestioni dell’horror.

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Un rito di Halloween e le visioni che sconvolgono la città

La storia ruota attorno alle ragazze della squadra di ballo di un istituto cattolico. Nella notte di Halloween le capitane, Anya ed Elise, accolgono Grace, appena entrata nel gruppo, e quello che doveva essere un rito di benvenuto diventa una tragedia. Da quel momento le adolescenti cominciano ad avere strane visioni profetiche, che prima le turbano e poi travolgono l’intera comunità, scatenando un’isteria di massa in città. Ammesso che quelle visioni raccontino davvero qualcosa di reale.

Chi lavora dietro e davanti alla macchina da presa

Shephard firma il soggetto, è anche showrunner e dirige il primo episodio. Ha già alle spalle Under the Bridge, di cui è autrice e regista, oltre a una candidatura agli Emmy. Tra i produttori ritrova Riley Keough e Gina Gammell, che erano con lei anche in quel progetto.

Il cast riunisce diversi volti giovani. Kristina Bogic è Anya Butler, Sara Boustany è Elise Zakaria e Sofia Wylie interpreta Grace Franklin, la nuova arrivata. Nel gruppo ci sono poi Geena Meszaros (Lisbeth Anderson), Shirley Chen (Maddie Delaney), Nnamdi Asomugha (Padre Franklin), Louisa Krause (Catherine Anderson) e Gabby Windey nel ruolo di Coach Miller.

Da Carrie a Yellowjackets, le ispirazioni dichiarate

La creatrice indica apertamente i suoi modelli: Carrie, Jennifer’s Body e Mean Girls, insieme a Heavenly Creatures e, in misura minore, a The Crucible. Nel trailer, le protagoniste passano dalle divise scolastiche a costumi religiosi in versione sexy per una festa a base di droghe che degenera rapidamente. Ne esce una metafora dell’adolescenza femminile trasformata in un inferno letterale, sulla scia di quanto si vede in Yellowjackets.

«È una lettera d’amore ai film adolescenziali e ai thriller erotici degli Anni 90 e dei primi 2000»

Così Shephard descrive il proprio approccio, spiegando di essere sempre stata attratta dall’idea dell’adolescenza femminile come esperienza religiosa e di aver voluto rivisitare in chiave giocosa gli incubi della propria giovinezza.

«Definirei la serie uno psicodramma teen con un pizzico di horror cattolico»

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI