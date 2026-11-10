La serata di lunedì 9 novembre 2026 si è chiusa con la Rai davanti a tutti per numero di spettatori, ma con Canale5 capace di portare a casa lo share più alto della prima serata: Livatino – Il Giudice e i suoi Assassini ha trattenuto 2.979.000 spettatori (18.58%), mentre Grande Fratello Vip si è fermato a 2.173.000 (18.96%).

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il duello tra Rai1 e Canale5

Sul primo canale è andata in onda la prima delle due puntate del film tv firmato da Michele Placido, che ricostruisce la vicenda di Rosario Livatino, il magistrato siciliano ucciso dalla mafia quando era ancora giovanissimo, interpretato da Giuseppe De Domenico. In total audience il racconto ha toccato 2.979.000 spettatori, pari al 18.58% di share.

Sull’altro fronte il Grande Fratello Vip si è fermato a 2.173.000 spettatori, con uno share del 18.96%, il valore più alto registrato fra i programmi di prima serata. Il segmento Night, a tarda notte, ha invece raggiunto 880.000 spettatori e il 24.56%.

Gli ascolti degli altri canali

Allargando lo sguardo, su Rai2 Ex – Amici come prima! ha intrattenuto 748.000 spettatori (4.23%), mentre su Italia1 Fast & Furious 8 ha tenuto davanti allo schermo 837.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (970.000 spettatori e il 4.9%), Lo Stato delle Cose ha segnato 1.089.000 spettatori e il 7.52%. Su Rete4 la presentazione si è fermata a 685.000 spettatori (3.42%) e Quarta Repubblica a 572.000 (4.52%).

Su La7 M – Il Figlio del Secolo ha raggiunto 609.000 spettatori e il 3.63%. Su Tv8 GialappaShow ha totalizzato 807.000 spettatori (5.3%) dopo una presentazione vista da 751.000 persone (3.81%), e sul Nove Little Big Italy ha radunato 521.000 spettatori con il 3.03%.

La sfida dell’access prime time

Nella fascia che precede la prima serata la partita si è decisa sul filo di poche migliaia di spettatori: La Ruota della Fortuna ha raggiunto 4.495.000 spettatori (22.1%) e Affari Tuoi 4.485.000 (21.9%), con diecimila spettatori di distacco tra i due programmi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI