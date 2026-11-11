Netflix e Leila Gerstein, l’ideatrice di Hart of Dixie, stanno sviluppando un nuovo dramedy romantico ambientato in una piccola città americana. Gerstein scriverà la sceneggiatura e sarà anche produttrice esecutiva. Il progetto per ora non ha un titolo.

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La trama e l’ambientazione

Protagonisti della storia sono gli abitanti di una piccola comunità del New England, una realtà tranquilla le cui esistenze cambiano all’improvviso quando la cittadina diventa, inaspettatamente, il luogo scelto per le nozze tra la popstar più celebre del mondo e il più grande atleta del pianeta. I due sono personaggi di fantasia, e il loro matrimonio porta la comunità sotto i riflettori. Il tema portante sono dunque le nozze, dentro una cornice da dramedy romantico che recupera l’ambientazione di provincia cara a Gerstein.

Da Hart of Dixie a The Handmaid’s Tale

La sceneggiatrice ha già raccontato una piccola città e i suoi abitanti. In Hart of Dixie ha seguito per quattro stagioni la storia di Zoe Hart (interpretata da Rachel Bilson), medico newyorkese che rinuncia al sogno di diventare cardiochirurgo per trasferirsi a Bluebell, in Alabama, dove lavora in uno studio medico ereditato dal padre biologico. La serie, andata in onda su The CW, sta vivendo in questo periodo una nuova ondata di spettatori su Pluto.

I suoi esordi risalgono invece a The O.C. e Gossip Girl. Nel 2017 il lavoro su The Handmaid’s Tale le è valso un Emmy, a cui si è aggiunto anche un Golden Globe. Nel suo curriculum figurano poi Mrs. America e Looking for Alaska, mentre per Hulu ha creato Saint X.

Un progetto ancora in sviluppo

Per ora si tratta solo di un pitch acquistato dal servizio streaming: la lavorazione è in corso e non è arrivato alcun ordine di serie. Netflix ha preferito non commentare. Insieme a Gerstein, alla produzione esecutiva è coinvolto anche Bradley Gardner con la sua Busy B Entertainment.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI