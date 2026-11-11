L’Isola dei Famosi ha finalmente una data: il reality condotto da Selvaggia Lucarelli debutterà venerdì 4 dicembre e sarà composto da 11 puntate. La collocazione è insolita e porta il programma dritto dentro le festività natalizie.

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Una partenza a dicembre, fuori dal periodo di garanzia

La voce circolava da qualche giorno e ora sembra aver trovato conferma anche sulla data esatta. Andare in onda a dicembre ha una ragione: il mese cade fuori dalla cosiddetta garanzia, la fase dell’anno in cui le reti devono centrare obiettivi di share e di raccolta pubblicitaria. Gli spazi commerciali valgono di più in due finestre, da metà gennaio a metà maggio e da metà settembre a metà dicembre. Programmando il reality fuori da quella cornice, Mediaset può limitare i contraccolpi sugli ascolti qualora il programma non dovesse ottenere i risultati sperati.

Che la partenza fosse imminente lo suggerisce anche la clausola che lega i naufraghi: il loro contratto prevede un’esclusiva che si riattiva 15 giorni prima dell’esordio. Il vincolo però non impone di sparire dai social, ma di passare dall’ufficio stampa del programma per impegni professionali e interviste.

Un’edizione registrata, senza studio né diretta

Questa volta il meccanismo cambia in profondità. Le puntate sono state girate la scorsa estate nelle Filippine e andranno in onda senza studio e senza diretta, con Alvin al fianco di Lucarelli. Il 4 dicembre resta comunque una data provvisoria, in attesa della pubblicazione dei palinsesti ufficiali, e non è ancora chiaro se gli appuntamenti saranno settimanali o più ravvicinati. Il debutto arriverebbe comunque a ridosso della finale del GF Vip, in onda lunedì 30 novembre.

La collocazione a cavallo delle vacanze natalizie servirebbe anche a evitare la concorrenza diretta di altri programmi.

Il cast? Per la conduttrice è «stellare»

Sul cast Lucarelli non si è sbilanciata più di tanto, almeno sui nomi. Ai fan che le chiedevano delle voci su una messa in onda natalizia ha risposto con una certa ironia:

Non ho ben capito cosa voglia dire che andremo in onda a Natale: che parte a Natale? Che usciranno tutte le puntate il 25 dicembre? Che si arriverà al panettone?

Qualcosa in più lo ha detto parlando del gruppo dei concorrenti, definito come uno dei migliori di sempre. Sul palco del Festival dello Spettacolo a Milano ha poi aggiunto qualche dettaglio: l’intesa tra i naufraghi si è accesa fin da subito, con dinamiche da reality esplose nei primissimi giorni.

Ovviamente non posso fare spoiler. Se parlo, sarà del primo e unico programma che condurrò a Mediaset. Posso però dirvi che andrà in onda molto presto, prima di quanto pensiate. Il cast, per citare Valeria Marini, è stellare.

Sul suo nuovo ruolo, Lucarelli ha poi precisato che condurre è un mestiere diverso da quello dell’opinionista, meno da spalla e più istituzionale, e che in questa veste si è trovata bene, tra rimproveri, battute e qualche «leggero cazziatone».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI