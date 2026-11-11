Forbidden Fruit resta su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 circa e il sabato alle 15:30. Nella settimana dal 16 al 21 novembre la soap turca porta in scena intrighi, verità che vengono a galla e il ritorno di Kaya, l’uomo che Ender non avrebbe voluto rivedere.

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Hasan Ali e Çagatay, una frattura da ricucire

Lunedì Hasan Ali prepara un nuovo piano per rimediare ai danni causati negli affari del figlio Çagatay, mentre Ender continua a recitare la parte della sua compagna. Martedì Çagatay scopre l’inganno: il padre e Sedai hanno cercato di manipolarlo organizzando un finto incontro d’affari con quelli che dovevano essere investitori coreani e che in realtà sono kazaki. Il giovane, furioso, affronta duramente entrambi e il loro rapporto rischia di spezzarsi per sempre.

Mercoledì Ender si fa avanti per ricomporre la frattura e propone un piano: convincere Çagatay che l’inganno non è stato orchestrato direttamente dal padre. L’obiettivo viene raggiunto, anche grazie a Yildiz, e Hasan Ali ottiene il perdono del figlio, con la promessa di non intromettersi mai più nella sua vita.

La collana scomparsa e le bugie di Yildiz e Asuman

Il lunedì segna anche l’inizio dei guai per Yildiz e Asuman: a una cena in famiglia Feride le mette alle strette raccontando la vicenda della collana. Madre e figlia si rivolgono al gioielliere Ziya per riavere il gioiello, ma scoprono che per recuperarlo bisogna pagarne l’intero valore. Devono quindi trovare il denaro senza che Feride venga a sapere la verità.

Martedì le due tentano di tutto: prestiti, pegni e persino un’asta, mentre la situazione precipita con la rottura di un vaso prezioso di Feride. Zehra decide di aiutarle, sia pure con riluttanza; dopo un riavvicinamento a Caner ed Emir, assiste alla rimozione forzata della sua automobile.

Venerdì, con la collana ancora introvabile, Yildiz e Asuman nel panico accusano Diana di averla rubata. Feride però le smaschera davanti a Çagatay, che resta profondamente turbato dal comportamento di Yildiz e dal fatto che continui a mentire.

Sahika, la vendetta e il rientro di Kaya

Sahika si muove sul terreno della causa di divorzio: mercoledì prepara la propria vendetta, e il giorno dopo appare chiaro che il piano di Ender e Hasan Ali per impedirle di incassare un lauto assegno di divorzio è soltanto il primo passo di una nuova alleanza. Decisa a non lasciar passare l’inganno subito, Sahika chiede aiuto al fratello. Così Kaya torna a Istanbul, e per Ender il rientro dell’ex marito si rivela uno choc: prova a mascherare le proprie emozioni, ma rivederlo la turba nel profondo.

Venerdì Sahika riesce a farsi vedere accanto a Hasan Ali a un importante evento di lavoro, mentre Ender si trova con Kaya per una videochiamata insieme a Yigit.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI