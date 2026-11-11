Per Beautiful la settimana dal 16 al 21 novembre si chiude in tensione: Electra scopre chi ha diffuso le foto false che le sono costate il posto e si ritrova prigioniera in casa di Remy, mentre Luna, in carcere, cerca qualcuno disposto a salvarla. Le puntate inedite vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, intorno alle 13:40, e si possono vedere anche in streaming su Mediaset Infinity.

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Le immagini false e il licenziamento di Electra

Alla Forrester Creations Will (Crew Morrow) e Ivy (Ashleigh Brewer) trovano insufficienti le spiegazioni che Katie (Heather Tom) ha dato finora sull’allontanamento di Electra (Laneya Grace). Vogliono sapere la verità, e quando la donna mostra loro le fotografie arrivate nella sua casella di posta, Will capisce subito che sono deepfake.

Prende quindi forma un sospetto: Electra sarebbe vittima di una manipolazione e il suo licenziamento poggerebbe su prove false. Ivy conferma che la ragazza era già stata bersaglio dello stesso tipo di immagini ai tempi di Dallas, quando le foto contraffatte avevano distrutto la sua reputazione e l’avevano spinta a trasferirsi a Los Angeles. Will intanto continua a ripetere davanti a tutti che quelle immagini non sono autentiche.

Remy confessa e chiude la porta

Electra scopre che dietro i deepfake c’è Remy (Christian Weissman), e la verità viene a galla. Messo alle strette, lui ammette di aver creato e diffuso le fotografie false perché non sopportava l’idea che lei potesse stare con Will o con qualsiasi altro uomo, e racconta anche di averle inviate a Katie.

Electra lo minaccia: lo denuncerà e lo farà finire in prigione. Quando prova ad andarsene, però, Remy le sbarra la strada e insiste perché scappi con lui a New York, la città in cui avevano sempre sognato di vivere. Si giustifica dicendo che quelle immagini servivano a smascherare chi considerava falsi amici e a dimostrarle che soltanto lui è capace di prendersi cura di lei. Inorridita, la ragazza tenta di nuovo la fuga e lui la blocca, giurando che Will Spencer non la toccherà mai più. Nei giorni successivi la situazione resta ferma: Electra è ancora prigioniera, sempre più spaventata e disgustata dal comportamento di Remy, che continua a ripetere che Will non potrà più avvicinarsi a lei.

La paura di Luna in cella

Luna (Lisa Yamada) se la passa altrettanto male e vive momenti drammatici in prigione. Diverse detenute l’hanno aggredita e lei teme per la propria vita; implora Bill Spencer (Don Diamont) di salvarla, ma è combattuta: denunciare le violenze, teme, potrebbe peggiorare la sua posizione e scatenare nuove ritorsioni. Con il passare dei giorni la situazione in carcere si fa sempre più pericolosa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI