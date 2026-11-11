MGM+ porta in serie The American Heiress, il romanzo di Daisy Goodwin, con Julianna Margulies nel ruolo di protagonista. Gli otto episodi arriveranno anche in Italia.

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Isabella, Cora e la caccia a un titolo

Nel 1893 Isabella Cash, il personaggio affidato a Margulies, porta la figlia Cora in Inghilterra per inseguire l’unica cosa che in America non si può comprare: un titolo nobiliare. La ragazza è convinta di amare Teddy, un artista americano, ma ogni sua certezza vacilla quando cade da cavallo durante una battuta di caccia e si risveglia a Lulworth Castle, la residenza del dodicesimo duca di Wareham. Cora vorrebbe fare la cosa giusta, ma nell’Inghilterra moralmente ambigua dei naughty nineties capire quale strada seguire non è semplice.

Una commedia romantica fra età dorata ed epoca vittoriana

Goodwin, scrittrice britannica già autrice di Victoria, firma l’adattamento del suo omonimo libro del 2011, ambientato fra l’età dorata americana e l’Inghilterra vittoriana: otto episodi di commedia romantica di costume. Michael Wright, global head di MGM+, presenta così il progetto:

“The American Heiress is a seductive mix of captivating characters, old world class politics, and romantic ambition. Daisy Goodwin is a master at crafting entertaining and smart stories full of fascinating people and high stakes, and this show is Daisy at her best. Having Julianna Margulies lead this amazing cast with her unique strength, intelligence and charm is ideal.”

La stessa Goodwin racconta da dove nasce la storia:

“The American Heiress is a story about mothers and daughters, old society obligation and new world entitlement, and the search for meaning in a world distorted by money. I hope it will make viewers laugh, think, and swoon.”

Riprese in Regno Unito e debutto anche in Italia

La serie è una co-produzione FilmNation e Fifth Season, che si occuperà anche della distribuzione globale. Goodwin è executive producer con Stacey Snider, chief creative officer di FilmNation. Lo stesso ruolo spetta a Margulies, Damian Keogh, Stella Merz e Kirstie Macdonald, creative director di FilmNation TV, mentre Joanna Crow è series producer e Gemma Wright co-producer. Alla regia si alternano Catherine Morshead, Sandra Goldbacher ed Edward Hall. Peter Traugott, presidente della divisione televisiva di Fifth Season, si dice entusiasta di lavorare con Goodwin, Snider e il team di MGM+ su una storia d’amore distorta dal potere.

Le riprese cominciano nel Regno Unito nel corso di questo mese. Il debutto è previsto su MGM+ negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, in Italia, in Spagna, nei Paesi Bassi e in America Latina.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI