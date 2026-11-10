Simona Ventura torna a condurre un grande evento musicale televisivo legato all’Eurovision. Sarà la protagonista della finale del San Marino Song Contest e ne curerà la direzione artistica insieme a Massimo Bonelli per le edizioni 2027 e 2028.

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Il ritorno di Simona Ventura

Sono passati 23 anni dalla conduzione del Festival di Sanremo, e ora la conduttrice si ritrova al centro di una manifestazione musicale che assegna un pass per l’Eurovision. San Marino RTV le affida un ruolo di primo piano nella costruzione delle prossime due edizioni del contest. Ventura sarà il volto della serata conclusiva, quella che manderà un artista all’Eurovision Song Contest 2027, e seguirà da vicino l’ideazione e la costruzione televisiva di semifinali e finale. La direzione artistica sarà condivisa con Massimo Bonelli, che dal 2015 organizza e dirige artisticamente il Concerto del Primo Maggio di Roma.

Secondo il direttore generale dell’emittente del Titano, Roberto Sergio, la scelta serve ad alzare ulteriormente il livello del progetto.

«Con Simona Ventura e Massimo Bonelli vogliamo compiere un ulteriore salto di qualità, dando al San Marino Song Contest una dimensione artistica, televisiva e internazionale sempre più importante. Simona sarà protagonista della direzione artistica, della costruzione delle serate e della conduzione della finale».

Sergio ha ringraziato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, la Segreteria di Stato per il Turismo e l’intero Congresso di Stato per il sostegno e la condivisione di un progetto che, a suo dire, offre una straordinaria occasione di promozione internazionale della Repubblica.

Le selezioni e il calendario

La macchina organizzativa è già in movimento. Sono iniziate le selezioni di ‘Dreaming San Marino Song Contest’, il cammino internazionale pensato per scovare e valorizzare nuovi talenti, che sta raccogliendo centinaia di candidature da molti Paesi del mondo. Le coordina Denni Montesi, che segue le candidature e organizza le selezioni insieme alla direzione artistica e alla squadra dell’emittente.

Il prossimo appuntamento operativo è fissato per il 17 novembre a Milano. In quella riunione di lavoro si definirà come si articoleranno le fasi del progetto, il calendario degli appuntamenti, le attività promozionali e i grandi eventi che precederanno la finale. Le date sono già stabilite: semifinali il 3 e 4 marzo, finale il 6 marzo 2027. La serata affidata a Ventura decreterà chi rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision.

Il piano arriva dopo l’edizione 2026 della manifestazione, che al termine dell’intera operazione collegata all’Eurovision ha superato i 320 milioni di contatti complessivi. Per gli organizzatori il dato conferma che il contest sa richiamare attenzione anche molto lontano dal Titano. Resta centrale la collaborazione con la Segreteria di Stato per il Turismo, sostenuta dall’intero Congresso di Stato, a riprova del valore strategico riconosciuto alla kermesse sul piano culturale e turistico.

Il percorso che guarda al 2028

Il lavoro dell’emittente prosegue oltre l’appuntamento del marzo 2027. Il direttore generale ha raccontato di un cammino costruito insieme a Denni Montesi e a tutta la squadra di San Marino RTV, con l’obiettivo di rendere la Repubblica del Titano una presenza sempre più riconoscibile tra i grandi eventi musicali europei.

«Insieme a Denni Montesi e a tutta la squadra di San Marino RTV stiamo costruendo un percorso che guarda già al 2028, con l’ambizione di rendere San Marino un punto di riferimento sempre più riconoscibile nel panorama dei grandi eventi musicali europei».

Dopo l’edizione 2027 della manifestazione europea, il progetto proseguirà con la preparazione della partecipazione al Junior Eurovision Song Contest in Armenia, segno dell’attenzione che l’emittente riserva ai talenti più giovani.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI