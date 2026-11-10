Sono cominciate nel Regno Unito le riprese di Mosquito, la comedy in sei parti ideata da Tony McNamara per Disney+ e Hulu, che ha ora il cast completo: dieci nuovi interpreti affiancano i protagonisti Nicholas Hoult e Daisy Edgar-Jones.

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Un matrimonio, dei segreti e una zanzara molto invadente

La serie viene presentata come uno sguardo sardonico sulla relazione di una coppia molto giovane. Hoult ed Edgar-Jones interpretano Ed e Kate, sposati da poco. I loro segreti emergono man mano che la vita di tutti i giorni consuma le maschere mostrate agli altri, e a innescare tutto è una zanzara che si introduce dove non dovrebbe. Per McNamara e per i due protagonisti è un ritorno su Hulu, dove nel 2020 erano stati protagonisti di due serie di punta: lui aveva firmato e interpretato The Great, andata avanti per tre stagioni, mentre l’attrice era stata protagonista della miniserie Normal People. Entrambi i titoli erano piaciuti a pubblico e critica, con candidature ai Golden Globe per i due attori e il riconoscimento di miglior serie tv musical o comedy per McNamara.

Tutti e sei gli episodi sono diretti da Matthew Moore, con 20th Television, Piggy Ate Roast Beef Productions e Hustle & Punch in produzione. A commissionare la serie per Disney+ è stato Lee Mason, vicepresidente scripted di Disney+ EMEA. Arriverà in streaming su Disney+ a livello globale e su Disney+ e Hulu negli Stati Uniti.

“It’s a privilege to have such a phenomenal team assembled both in front of and behind the cameras as filming gets underway. I’m excited for Disney+ and Hulu audiences to see the wonderfully absurd world Tony has created.”

McNamara è anche executive producer insieme a Hoult, Edgar-Jones, Marian Macgowan, Tracy Underwood e Daniel Pipski. Macgowan e McNamara, che della serie è showrunner, aggiungono:

“We are all more than thrilled to be making Mosquito for Disney+, Hulu and 20th Television. Led by Nicholas and Daisy and rounded out by this extraordinary cast we couldn’t be more excited.”

Dalla parte di Ed

Sul fronte del protagonista maschile, Kyle Soller (Slow Horses, Andor) veste i panni di Hunter, fratellastro di Ed: non ha pazienza con gli stupidi e ha dedicato la propria vita all’azienda di famiglia, che ora scopre di dover spartire proprio con Ed. Phoebe Fox (Task, War) è Gail, cugina dei due, dottoranda in antropologia e collega di cui ci si può fidare. Frances Magee (Kin, Rose of Nevada) interpreta Viktor, dipendente di lunga data con un conto in sospeso da regolare.

L’ufficio di Kate

Nel mondo professionale di Kate, Belinda Bromilow (The Great, The Roses) è Agnes, la sua capa, dotata di istinti da predatore e di uno stile gestionale che ricorda quello di una corte medievale. John Macmillan (Peonies, House of the Dragon) dà il volto a Brian, arrivato in alto con un fascino naturale e una spietatezza silenziosa, e Liv Hill (1536, Three Girls) è Georgie, rivale astuta della protagonista. A chiudere il quadro degli uffici c’è Akshay Khanna (Murderbot, Number 10), nei panni di Will, vecchio amico universitario di Kate. Phoebe Campbell (House of the Dragon, Midsomer Murders) interpreta sua moglie Cressida: insieme formano una coppia benestante che custodisce più segreti di quanti il loro matrimonio riesca a sopportare.

Completano il cast Bamshad Abedi Amin (Kill Jackie, A Town Called Malice), che sarà il supervisore del dottorato di Gail, e Den Rasaq, un’altra rivale sul lavoro per Kate.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI