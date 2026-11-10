Da lunedì 16 novembre TV8 trasmette in prima tv assoluta Italia per due – Consigli disordinati di viaggio, il viaggio on the road di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. L’appuntamento è ogni sera dal lunedì al venerdì alle 20.30 e prossimamente anche su Sky e Now.

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Come funziona: tre local, tre prove, un vincitore

Il format, prodotto da Banijay Italia, mantiene la stessa struttura in ognuna delle venti puntate. La coppia arriva in una località e incontra tre local, abitanti appassionati che di quel territorio conoscono ogni angolo, ognuno con un’esperienza diversa da proporre. Si va dalla prova adrenalinica a quella legata a usi e costumi del posto, fino a quella gastronomica. Benedetta e Fabio si mettono in gioco in prima persona e poi, con il loro voto, stabiliscono quale proposta merita davvero la vittoria, cioè un viaggio in palio offerto da Boscolo.

Il programma è a cura di Luca Danesi e scritto da Alessandro Saitta, Barbara Rempi, Leonardo Diana e Andrea Pettinari, con la regia affidata ad Alberto Di Paola e Enea Sansaro. Ha anche una funzione pratica: davanti allo schermo possiamo appuntare i consigli dei due conduttori e trasformarli in una guida di viaggio insolita, con indirizzi e numeri utili per replicare le esperienze più belle, tutte alla portata di chiunque (o quasi).

Venti tappe, dall’arco alpino al tacco dello stivale

L’itinerario attraversa l’Italia da nord a sud: Milano, Firenze, Bergamo, Genova, Bologna, Roma, i Castelli romani, Torino, le Langhe, la Valtellina, Como, Bari, Matera, Palermo, Trapani, Perugia, Napoli, la Calabria, Trento e Reggio Emilia. Sono nomi che abbiamo studiato sui banchi di scuola e che qui si mostrano in una veste nuova, lontano dalle rotte del turismo di massa.

Le attività sono le più disparate: si passa dal curling in Valtellina all’hockey su pista a Matera, dalla pétanque nelle bocciofile genovesi alle corse con i magut in Lombardia, fino ai balli aristocratici nelle ville siciliane legate a Il Gattopardo e alle rievocazioni medievali di Bevagna.

Le riprese hanno toccato anche l’Umbria. A Petrignano d’Assisi i due conduttori hanno seguito il tradizionale lancio del formaggio, una pratica nata nel 1874 e oggi disciplina della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. La federazione aveva chiesto ai cittadini di prendere parte all’edizione speciale di quest’anno, che per la prima volta arriva in televisione.

In auto, tra complicità e battibecchi

Per spostarsi da una destinazione all’altra i due viaggiano in automobile, e l’abitacolo diventa il palcoscenico di quello che di solito accade tra marito e moglie: intese, scaramucce, imprevisti. Durante il tragitto commentano a caldo ciò che hanno appena vissuto, le difficoltà e le sorprese, il loro giudizio sulle persone che li hanno guidati. Poi tocca a loro decidere chi vince.

La coppia ha raccontato di essersi divertita molto e di essere uscita dalla propria comfort zone. Al mattino non sapevano ancora che cosa li attendesse, e l’esperienza condivisa, tra qualche litigio, si è trasformata in una sorta di seconda luna di miele. La puntata si chiude con una domanda sul viaggio successivo: dove li porterà la prossima sfida e che cosa troveranno arrivati a destinazione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI