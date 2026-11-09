Netflix ha diffuso le prime immagini di The Take, il thriller con Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones che arriverà in esclusiva sulla piattaforma il 15 gennaio 2027. La regia è del candidato all’Oscar Fernando Meirelles.

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Una rapina nel cuore di Manhattan

Al centro del racconto c’è Noah, il personaggio interpretato da Pattinson: un ex capitano dell’esercito da poco congedato che prova a rimettersi in piedi dopo il servizio militare. Il tentativo di tornare a una vita normale si interrompe quando incrocia Christian Carter, il criminale carismatico affidato a Washington, che gli propone di entrare nella sua banda per il colpo più ambizioso possibile: rapinare la banca più ricca di Manhattan.

Quello che all’inizio sembra un piano senza crepe nasconde però un ostacolo di natura personale. Rose, la fidanzata di Noah interpretata da Edgar-Jones, lavora proprio in quell’istituto di credito, e la sua presenza rende la rapina una situazione sempre più delicata da gestire. Mentre il tempo stringe e la tensione sale, il protagonista deve capire di chi può fidarsi davvero per uscirne vivo. L’intreccio unisce così gli ingredienti classici del heist movie a un conflitto emotivo che mette alla prova le lealtà in gioco.

Washington e Pattinson, due generazioni a confronto

Tra gli aspetti più attesi c’è l’incontro sullo schermo tra Washington e Pattinson, due interpreti di generazioni diverse, entrambi capaci di passare dal cinema d’autore alle produzioni di largo richiamo. Nel cast ci sono anche Danai Gurira, Sean Harris, Moisés Arias e Justin Kirk, mentre la sceneggiatura è firmata da Simon Kinberg. Dietro la macchina da presa Meirelles porta l’esperienza maturata con City of God, The Constant Gardener e I due papi.

La storia è raccontata esclusivamente dal punto di vista di Noah e si discosta da come funzionano di solito i film di rapina, che secondo il regista mostrano entrambi i fronti, quello dei criminali e quello delle forze dell’ordine. Pattinson ha descritto il suo personaggio come qualcuno che fatica a fidarsi degli altri, e che a sua volta si rivela piuttosto ingannevole.

Il nuovo titolo, il poster e le riprese

Il film ha assunto il titolo attuale solo nell’ottobre del 2026: prima si chiamava Here Comes the Flood. Classificato R, esce con un poster che mostra i due protagonisti di profilo, l’uno davanti all’altro, e lo slogan “Time to get what you deserve”.

Le riprese si sono svolte tra novembre 2025 e gennaio 2026, a New York, Jersey City, Hoboken, Newark e Atlanta. Alla fotografia c’è César Charlone, mentre la produzione è di Genre Films con Kinberg, Audrey Chon e Meirelles. Per Washington e per Edgar-Jones si tratta del primo film originale Netflix.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI