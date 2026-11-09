Prime Video ha comunicato la data di uscita della seconda stagione di Off Campus: i nuovi episodi saranno sulla piattaforma mercoledì 28 aprile 2027. Con l’annuncio è stato diffuso un breve video girato in un dormitorio della Briar University, dove la data compare sulla porta di una stanza e Mika Abdalla e Stephen Kalyn tornano nei panni dei loro personaggi.

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Un fenomeno da 36 milioni di spettatori

Il ritorno era molto atteso, perché il primo capitolo è diventato un fenomeno pop generazionale. I numeri lo mostrano: nei primi 12 giorni dal debutto la serie ha totalizzato 36 milioni di spettatori in tutto il mondo. È stato il terzo esordio più visto nella storia di Prime Video e il primo titolo in assoluto per il pubblico femminile tra i 18 e i 34 anni.

Anche i tempi sono insolitamente rapidi. La prima stagione era uscita il 13 maggio, quindi tra i due capitoli passano meno di 12 mesi, un intervallo raro per una serie in streaming. Il rinnovo era arrivato a febbraio, tre mesi prima del debutto del primo capitolo, e le riprese della seconda stagione si sono chiuse a settembre.

L’amore tra Allie e Dean

Il primo capitolo raccontava la relazione nata come finta e diventata vera tra Garrett Graham e Hannah Wells. La seconda stagione porta invece in primo piano Allie Hayes e Dean Di Laurentis, interpretati da Mika Abdalla e Stephen Kalyn. La loro storia è tratta dal libro “The Mistake” della serie firmata da Elle Kennedy e segue l’attrazione segreta che cresce tra i due.

Al centro del racconto restano le dinamiche universitarie tra sport e sentimenti: le sfide sul ghiaccio di una squadra d’élite di hockey e le vite di ragazze e ragazzi che ruotano attorno al campus, tra amori, legami profondi, ferite personali e passaggio all’età adulta. La prima stagione si era chiusa con un cliffhanger che coinvolge proprio Allie, Dean e Hunter.

Il cast e la produzione

Molti volti amati sono confermati: accanto ai due protagonisti ci sono Ella Bright, Belmont Cameli, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks e India Fowler. Nei nuovi episodi compaiono anche Julia Sarah-Stone, Khobe Clarke, Miles Gutierrez-Riley e Philippa Soo, mentre Charlie Evans e Shay Rudolph sono annunciati come guest star. Josh Heuston, invece, non torna.

La serie è guidata da Louisa Levy, che l’ha creata, e da Gina Fattore, co-showrunner e produttrici esecutive. Off Campus arriva in oltre 240 paesi e territori, Italia compresa, anche se Prime Video non ha ancora indicato il numero di episodi né le modalità di distribuzione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI