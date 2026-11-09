Netflix ha deciso di proseguire con Nobody Wants This: la commedia romantica con Kristen Bell e Adam Brody avrà una quarta stagione. Il rinnovo è stato annunciato nei giorni scorsi, a poco più di due settimane dall’esordio del terzo capitolo sulla piattaforma.

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Il rinnovo e la soddisfazione dei creatori

La conferma è arrivata mentre il pubblico stava ancora commentando la chiusura della terza stagione, finita con il matrimonio dei due protagonisti su una spiaggia di Malibu. Quel finale sembrava un punto d’arrivo naturale, eppure i risultati ottenuti dalla serie hanno convinto la piattaforma ad andare avanti. Erin Foster, ideatrice della serie, ha commentato la notizia insieme ai co-showrunner Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, con una battuta:

“Siamo davvero felici ed entusiasti di realizzare un’altra stagione della nostra serie preferita che, guarda caso, è proprio quella che produciamo”.

Anche Tracey Pakosta, vicepresidente delle serie comedy, si è detta soddisfatta e ha definito Nobody Wants This un vero fenomeno culturale, capace di crescere stagione dopo stagione insieme a chi la guarda.

“Le grandi storie d’amore non passano mai di moda e i nostri abbonati in tutto il mondo hanno accolto la serie stagione dopo stagione. Non potremmo essere più entusiasti della quarta stagione”.

Le riprese della nuova stagione resteranno a Los Angeles, mentre non è ancora stata comunicata una data di uscita.

Gli ascolti che hanno portato alla quarta stagione

La scelta di Netflix si legge soprattutto nei numeri di visione. Tra il 19 e il 25 ottobre la terza stagione ha raccolto 6,2 milioni di visualizzazioni e 29,4 milioni di ore guardate; la settimana successiva, dal 26 ottobre al 1° novembre, le visualizzazioni sono salite a 7,2 milioni e le ore a 34,3 milioni. Nelle prime due settimane la serie ha così totalizzato 13,4 milioni di visualizzazioni e 63,7 milioni di ore viste, e l’interesse è rimasto alto anche a distanza dal debutto.

Cosa succederà nella quarta stagione

Sui nuovi episodi Jenni Konner ha spiegato che il matrimonio celebrato in spiaggia non è ancora noto a tutti: secondo la co-showrunner, i due protagonisti sono sposati davanti a Dio ma non davanti al resto del mondo, e proprio da questa situazione potrebbe ripartire il racconto. Quando la serie tornerà, saranno in molti a scoprire che Joanne e Noah si sono sposati. Il quarto capitolo mostrerebbe così una fase diversa della loro relazione: non più due persone che si chiedono se possono stare insieme, ma una coppia sposata che deve costruire concretamente il proprio futuro.

Erin Foster ha tenuto a precisare che la conversione di Joanne all’ebraismo non rappresenta la conclusione del suo percorso. Si tratta, ha spiegato, di due persone provenienti da mondi diversi che si uniscono e provano a far funzionare le cose: affrontano la vita in modo differente e hanno ancora molta strada da fare per imparare a conoscersi. Resta infine da capire quale direzione prenderanno le vicende di Morgan, Sasha ed Esther, il cui intreccio sentimentale era rimasto in sospeso alla fine della terza stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI