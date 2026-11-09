Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale italiano della terza e ultima stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi, in arrivo sulla piattaforma il 9 dicembre 2026. Per Ruby Bell e James Beaufort si avvicina l’ultima, complicata prova.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il trailer e le date di uscita

La stagione finale arriverà in due tempi. I primi due episodi saranno disponibili il 9 dicembre, mentre il gran finale è fissato per il 23 dicembre: le puntate sono sei in tutto, diffuse in oltre 240 Paesi e territori. Un primo teaser era stato mostrato il 3 settembre 2026.

Nel trailer c’è una promessa che dice molto del clima di queste ultime puntate: James, con Ruby ormai lontana da Maxton Hall, assicura che non si arrenderà finché lei non sarà tornata tra i banchi del college. Questo filo tiene insieme tutta la stagione, insieme alla nuova e dolorosa verità con cui i due devono fare i conti. Le differenze sociali e familiari che li hanno separati fin dall’inizio non bastano più: entrano in gioco segreti capaci di cambiare ogni cosa.

Ruby sospesa, il sospetto cade su James

La terza stagione, ispirata al romanzo Save Us, parte da una situazione drammatica per la protagonista. Ruby viene sospesa dal Maxton Hall College e tutti gli indizi sembrano indicare proprio James come responsabile della sua espulsione. Il suo futuro accademico vacilla, e con esso il sogno di frequentare l’Università di Oxford.

Mentre entrambi cercano di salvare il percorso di studi della ragazza e di evitarle la perdita del diploma, la loro relazione attraversa dubbi, incomprensioni e una distanza sempre più difficile da colmare. Gli eventi travolgono anche la cerchia di amici di James, trascinata in un vortice emotivo che rimescola gli equilibri consolidati. I protagonisti si trovano così davanti a una realtà amara, perché i loro mondi non potrebbero essere più lontani e non tutto è come sembra.

Un fenomeno internazionale

Nei panni di Ruby e James tornano Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung, già volti della storia enemies to lovers nata dai romanzi bestseller di Mona Kasten. Alla regia c’è ancora Martin Schreier, mentre la sceneggiatura è firmata da Sandra Stöckmann e Ceylan Yildirim, affiancate da Catharina Junk, Marlene Melchior e Aylin Kockler. Il produttore è Valentin Debler, con il sostegno del German Motion Picture Fund, e la serie è realizzata da UFA Fiction, società del gruppo Fremantle.

Il successo, del resto, accompagna la serie fin dall’esordio: nessun’altra produzione internazionale con sceneggiatura ha ottenuto risultati simili su Prime Video, e la seconda stagione è salita in vetta alla Top 10 della piattaforma in quasi 100 Paesi, tra cui Germania, Stati Uniti e Regno Unito. Le due stagioni precedenti sono già disponibili in tutto il mondo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI