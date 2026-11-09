Il catalogo di Paramount+ si allarga con un comedy show tutto nuovo, Knockout – Botte da comici, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma mercoledì 16 dicembre. A condurlo sarà una coppia inedita per la televisione italiana, formata da Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca.

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Un torneo a squadre deciso dal pubblico

La comicità sale sul ring e diventa una sfida fra squadre: puntata dopo puntata i concorrenti affrontano prove sempre diverse, nelle quali devono mettere in gioco creatività e talento comico, tra colpi di scena, ospiti a sorpresa e special guest internazionali. L’esito di ogni round lo stabilisce il pubblico presente in studio, che vota fino a decretare la squadra vincitrice e i campioni del torneo. Lo spettacolo, presentato come senza filtri e senza censure, è stato svelato insieme alla key art, al teaser trailer e al cast ufficiale.

I capitani e i dodici comici in gara

Le due formazioni sono guidate da Daniele Tinti e Stefano Rapone, che in ogni episodio compongono il proprio team scegliendo da una rosa di dodici comici: Francesco Arienzo, Serena Bongiovanni, Davide Calgaro, Martina Catuzzi, Marco Ceccotti, Vincenzo Comunale, Carmine Del Grosso, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo, Roberto Lipari, Beatrice Rigillo e Yoko Yamada. Tinti e Rapone conducono anche Tintoria, il podcast comedy più seguito in Italia.

Da un format olandese, prodotto da Stand by me

La produzione è firmata da Stand by me. Il programma è l’adattamento italiano del format olandese Knockout Champs, a sua volta nato dal format digitale Accepteer de Punchline. Le riprese si sono tenute a Roma in quattro giorni, con due puntate girate ogni giornata; le puntate dovrebbero essere sei.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI