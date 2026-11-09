Il nuovo spin-off di Grey’s Anatomy non nascerà in California. Dopo due rifiuti della richiesta di crediti d’imposta statali, la produzione trasferisce le riprese ad Albuquerque, in Nuovo Messico, e il debutto slitta dalla prima metà del 2027 alla prossima stagione televisiva.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il set lascia Los Angeles per Albuquerque

Le riprese erano state programmate a Los Angeles, la città dove da anni si gira Grey’s Anatomy, ambientata invece a Seattle, nello Stato di Washington. Il doppio no della California ha costretto a ripensare la logistica e a spostare tutto ad Albuquerque, da tempo una delle capitali televisive degli Stati Uniti. La città ha costi inferiori, incentivi fiscali, scenari spettacolari e infrastrutture collaudate, le stesse che hanno accolto Breaking Bad e parte di Stranger Things. Il paradosso, semmai, è che il nuovo set appare più adatto del precedente: il paesaggio del Nuovo Messico, soprattutto nella fascia meridionale e orientale, assomiglia molto di più al Texas occidentale che alla costa californiana.

Il dettaglio conta, perché il progetto ancora senza titolo racconta il team di un centro medico rurale del Texas occidentale, l’ultima occasione di cure prima di chilometri di deserto. L’ambientazione è lontanissima dalla Seattle che accompagna i fan da oltre vent’anni. La serie è già in pre-produzione ad Albuquerque e tra i produttori esecutivi figurano Shonda Rhimes, Betsy Beers, Meg Marinis ed Ellen Pompeo.

Il debutto slitta alla stagione 2027-28

Senza le agevolazioni, a spostarsi è stato anche altro oltre al calendario delle riprese. L’esordio, atteso per la prima metà del 2027, è stato rinviato alla prossima stagione televisiva, quella 2027-28. Il ritardo ha avuto conseguenze concrete: la fase preparatoria è stata rimandata, gli spazi già prenotati sono andati perduti e diversi membri della troupe tecnica hanno lasciato il progetto. ABC e 20th Television hanno provato a ripresentare la domanda in autunno, ma la risposta è stata netta: per le nuove serie non c’era alcuna possibilità di accedere ai crediti, riservati agli show già in corso.

La richiesta di rivedere i crediti d’imposta

Il 29 ottobre 2026 Betsy Beers, storica partner di produzione di Shonda Rhimes in Shondaland e produttrice esecutiva di tutte le serie della società, ha ricostruito la vicenda davanti all’Assembly Committee californiana a North Hollywood. Nel suo intervento ha parlato dei limiti e dell’imprevedibilità del sistema statale di crediti d’imposta per cinema e televisione, e ha chiesto una revisione dei criteri di assegnazione e un aumento delle risorse complessivamente disponibili.

“Quanto ci sbagliavamo! Ci è stato negato il credito d’imposta perché non creavamo un numero di posti di lavoro sufficiente a farci considerare una risorsa per lo Stato. Non è stato tenuto in alcun conto il nostro storico, né i risultati ottenuti in passato”.

La produttrice ha ricordato che la maggior parte delle serie Shondaland è stata girata in California: da Grey’s Anatomy ai suoi spin-off Private Practice e Station 19, passando per Scandal, The Residence, How To Get Away With Murder e The Catch. L’unica a ottenere un credito d’imposta californiano è stata The Residence, durata una sola stagione. C’è anche un’amarezza in più: qualche anno fa Beers ha ricevuto il California Golden State Award proprio per aver contribuito a mantenere posti di lavoro a Los Angeles.

Il programma californiano è passato da 330 a 750 milioni di dollari nel 2025, ma l’aumento non ha sciolto la competizione tra le produzioni. Il 2 novembre il governatore Gavin Newsom ha proposto di portare i fondi ad almeno 1 miliardo di dollari l’anno, per arginare il calo delle lavorazioni e i danni all’economia locale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI