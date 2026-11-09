Secondo un nuovo retroscena sulla vicenda tra Pierluigi Diaco e Ballando con le stelle, ci sarebbe stato un tentativo di pace finito male: il conduttore di BellaMà si sarebbe offerto di scendere in pista nel programma, ma la produzione avrebbe detto no.

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La proposta di ballare in coppia con Ravagnani

Il gesto di distensione sarebbe arrivato prima che Milly Carlucci aprisse la puntata di sabato scorso su Rai1, dopo giorni di scambi a distanza fra i due conduttori. Stando al retroscena, Diaco avrebbe provato a chiudere la polemica in modo inatteso: avrebbe proposto di partecipare come “ballerino per una notte” e si sarebbe detto persino pronto a esibirsi in coppia con Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote che in questa edizione gareggia nello show. La produzione, però, avrebbe risposto con un no senza margini di trattativa.

La replica telefonica che non è stata concessa

Il secondo tentativo riguarda la possibilità di dire la sua. La tensione era nata dall’intervista che Diaco aveva realizzato a Ravagnani negli studi di BellaMà, un colloquio finito al centro delle critiche. L’ex sacerdote, nel corso del programma, aveva raccontato di essere rimasto “turbato per alcune cose successe in camerino” prima di quell’intervista. A quel punto il conduttore avrebbe chiesto di poter intervenire al telefono durante la puntata, per esporre la sua versione dei fatti. Anche questa richiesta non sarebbe stata accolta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI