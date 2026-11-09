Il Festival dello Spettacolo ha riportato Can Yaman davanti al suo pubblico. L’attore turco è stato ospite sabato 7 novembre al Superstudio Più di Milano, dove ha parlato dei mesi trascorsi lontano dai fan e dei progetti televisivi che lo aspettano tra Spagna e Italia.

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Il ritorno tra i fan a Milano

La manifestazione, organizzata da TV Sorrisi e Canzoni, si è tenuta dal 6 all’8 novembre in via Tortona 27. Per Yaman è stata l’occasione di una full immersion tra le persone che lo seguono dai tempi di DayDreamer, dopo un periodo in cui si era fatto vedere poco: «Da un po’ di tempo mi nascondevo».

«Siccome era un tempo non mi concedevo, mi nascondevo, è stato bello in questi giorni, per il mio compleanno – tanto che c’è mia madre qua, che è venuto a Milano da Istanbul, e oggi arriveranno anche i miei cari – abbracciare tutte le persone che vogliono stare con me. Mi sono fatto questo regalo di essere con voi».

Il compleanno di cui parla è il suo 37°, l’8 novembre. Rivolgendosi ai presenti ha detto anche: «Sarò un James Bond romantico». Al termine dell’incontro gli è stato consegnato il Telegatto.

Durante l’incontro si è parlato anche di lingue: Yaman parla turco, italiano, inglese e spagnolo, con qualche nozione di tedesco. Per lui il segreto per restare giovani è continuare a imparare, anche perché così riesce a comunicare direttamente con i fan di altri Paesi.

Il labirinto delle farfalle, il debutto nell’action

Il progetto che lo ha portato dall’Italia alla Spagna è Il labirinto delle farfalle, thriller d’azione prodotto da Secuoya Studios e girato fra Tenerife e Madrid. Il titolo originale è El Laberinto de las Mariposas e per l’attore è il primo copione affrontato interamente in spagnolo. Veste i panni dell’ex agente Kaplan, un personaggio che cambia molto strada facendo e alterna il lato duro e combattivo a quello romantico.

Le scene d’azione sono impegnative. Yaman aveva già affrontato dei combattimenti per Sandokan, ma allora erano in costume. La serie debutta in Spagna il 13 novembre su AMC+ e sulle piattaforme Amazon Prime Video, Vodafone TV e Apple TV. In Italia Mediaset l’ha inserita nei palinsesti natalizi, dal 29 novembre al 9 gennaio: andrà in onda su Canale 5 per quattro venerdì, con otto episodi divisi in quattro puntate, e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Sul doppiaggio Yaman è stato chiaro: in Italia la serie sarà doppiata e la scelta non dipende da lui. Gli piacerebbe che le piattaforme rendessero disponibile la versione in lingua originale, così da far ascoltare la sua voce, ma riconosce il valore del lavoro dei doppiatori e non intende sostituirsi a loro: non è il suo mestiere e avrebbe paura di fare danni.

Bro, la commedia in arrivo su Prime Video

Registro completamente diverso per Bro, la serie prodotta da Lux Vide le cui riprese sono già concluse. Arriverà su Prime Video nel 2027 e regalerà una nuova visione dell’attore. Yaman si è divertito a girare una commedia e apprezza la possibilità di misurarsi con qualcosa di nuovo; qualche anno fa non sarebbe stato pronto per un ruolo simile. Dopo Viola come il mare ha proseguito lo studio dell’italiano e ha maturato altre esperienze che gli hanno permesso di affrontare questa prova.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI